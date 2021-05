Virtua Tennis: che fine ha fatto?

Che fine hanno fatto... è una rubrica a cadenza regolare che cerca di riportare alla luce quei franchise che per un motivo o per un altro sono caduti un po' nel dimenticatoio, raccontandone la storia, con la speranza di rivederli prima o poi sui nostri schermi. Quando si parla di videogiochi a tema tennis è impossibile non citare quello che probabilmente è a tutti gli effetti uno dei titoli simbolo del genere e più amati e giocati di sempre, vale a dire Virtua Tennis. Il gioco di SEGA, che per tanti anni ha infiammato le sale giochi di tutto il mondo e, inizialmente con l'arrivo di Dreamcast, anche le case di tanti appassionati grazie alle ottime conversioni per questa console che contribuirono ad accrescerne la fama, è entrato nella leggenda, anche se la fama non gli è bastata per mantenere viva la serie fino ai giorni nostri.

Il tennis secondo SEGA Fin dal suo esordio nel 1999 su cabinati con scheda NAOMI, Virtua Tennis (o Power Smash, come viene chiamato in Giappone) ha sempre mantenuto un'impostazione di gioco arcade, con personaggi che eseguivano qualsiasi tipo di colpo semplicemente attraverso l'uso di due pulsanti e di un joystick a otto direzioni. Questa sua peculiarità a livello di gameplay, facilissimo da imparare ma arduo da padroneggiare al meglio, lo rese in breve tempo un gioco trasversale, adatto cioè a tutti i tipi di giocatori, dai più piccoli a quelli con maggiore esperienza, diventando un marchio di fabbrica dell'intera serie. A rendere poi ancora più bello e convincente il titolo c'era un grafica colorata e dettagliata che fino a quel momento non si era praticamente mai vista. Nonostante non possedesse una quantità straordinaria di opzioni, Virtua Tennis in multiplayer era praticamente eterno, tanto è vero che si trova ancora in moltissime sale giochi sparse in tutto il mondo. C'era la modalità Esibizione, dove in un singolo incontro si potevano modificare tutte le opzioni a proprio piacimento per sfide in singolo o in doppio, fino a quattro videogiocatori. La durata dell'incontro era variabile da un solo game a un set, come del resto la superficie del campo da gioco e la bravura degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale, settabili in maniera tale da rendere sempre differenti i match. Più interessante la modalità World Circuit, ovverosia una sorta di "campagna" che vedeva l'utente partecipare a una serie di partite ed esercizi d'allenamento (disponibili anche in una sessione a parte) da superare per progredire nel gioco e sbloccare incontri e test sempre più difficili e fuori di testa. Una volta arrivati al primo posto in classifica, il giocatore poteva sfidare i due più forti tennisti del mondo (del gioco), Master e King. Fu un trionfo, di critica e di pubblico. Così, visto il successo clamoroso del gioco, SEGA non ci pensò su un momento nel progettare e far uscire in tempi record un seguito ufficiale.