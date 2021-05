Miitopia e i meme

Sullo shop online di Nintendo Switch è disponibile la demo gratuita di Miitopia, che arriverà nella sua forma definitiva il 21 maggio (e sarà possibile, come di consueto, trasferire i dati di salvataggio da una versione all'altra). Il titolo uscì originariamente nel 2016, su Nintendo 3DS; è stato sviluppato dalla divisione "casual" interna all'azienda, adesso denominata EPD 4.

Quando lo recensimmo ai tempi, il gioco di lasciò piuttosto soddisfatti; si tratta di un'avventura semplice, con archetipi e meccaniche tratte dai classici giochi di ruolo giapponesi. L'edizione per Nintendo Switch pare sia opera di Grezzo, un team artisticamente competente, che in passato ha curato i remake di vari The Legend of Zelda: tra questi, anche il recente Link's Awakening (2019) per Switch, che aveva qualche rallentamento di troppo - diversi rallentamenti di troppo - ma era comunque splendido da vedere. L'azienda ha sviluppato anche IP originali, come Ever Oasis, e sta assumendo per la realizzazione di un progetto dai toni medievali per Nintendo Switch. Tra Link's Awakening e questa futuribile nuova avventura, il team si è dedicato al rifacimento in alta definizione di Miitopia.

In attesa - tra poco più di un mese - di testare la versione definitiva, abbiamo scaricato la demo gratuita, e fatto alcuni test con l'editor dei Mii. Un editor che è più articolato che nel gioco originale, ed molto più complesso di quello inserito, di base, all'interno della console. Abbiamo deciso di provarlo perché in rete, anche se al momento esiste solamente la versione demo, sono apparsi diversi meme relativi ai Mii: abbiamo il sospetto che, almeno in parte, Miitopia possa fungere da ponte tra console e social network.