World of Warcraft The Burning Crusade: beta iniziata, nuovi inviti in arrivo

La beta di World of Warcraft The Burning Crusade è finalmente iniziata: i giocatori che hanno ricevuto l'invito possono quindi provare in esclusiva il nuovo/vecchio gioco di Blizzard. Inoltre, nuovi inviti saranno spediti man mano che la beta avanza.

Nella giornata di ieri, World of Warcraft The Burning Crusade è apparso brevemente sul launcher Battle.net, ma secondo Blizzard si era trattato solo di un errore causato da un bug. Oggi, invece, l'avvio è ufficiale. Come detto, si tratta di una closed beta e solo chi è stato invitato può prendervi parte. Se vi siete iscritti alla beta ma non siete stati invitati, non temete: Blizzard ha confermato che verranno invitati altri beta tester più avanti.

Il download di World of Warcraft The Burning Crusade avviene direttamente nell'app desktop di Battle.net. Potrete creare un nuovo personaggio oppure copiare il personaggio usato nell'account World of Warcraft Classic. Ovviamente Blizzard chiede ai giocatori di dare il proprio feedback sul gioco per aiutare il team a risolvere eventuali problemi.

Vi segnaliamo anche che per il momento la beta di World of Warcraft The Burning Crusade è limitata al livello massimo 64, inoltre il PvP non è disponibile e gli add-on di terze parti non sono compatibili. Il level cap, però, crescerà più avanti per permettere ulteriori test.

World of Warcraft The Burning Crusade sarà disponibile più avanti nel corso del 2021. Potete vedere il trailer d'annuncio di World of Warcraft The Burning Crusade.