Ready or Not: lo sparatutto tattico erede di SWAT mostra il gameplay in video

Ready or Not mostra per la prima volta il suo gameplay in un nuovo video, da cui emergono un po' di caratteristiche di questo interessante sparatutto in soggettiva con elementi tattici.

Sviluppato da Void Interactive e pubblicato da Team17, il gioco mette in scena le azioni di intervento di una squadra d'elite delle forze dell'ordine USA impegnata in varie operazioni d'emergenza che vanno dall'infiltrazione alla guerriglia, all'interno di una città diventata ostile.

Nel ruolo di Judge, ci troveremo a comandare una squadra altamente addestrata a armata in diverse situazioni, con conflitti armati che devono essere risolti usando tattica e abilità. Ready or Not è considerato da molti l'erede di SWAT 4, ma con elementi di gameplay da sparatutto tattico che lo avvicinano anche alla serie Rainbow Six di Ubisoft, emergendo come una soluzione interessante rispetto alle serie già consolidate.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma avrà un periodo di beta test a giugno 2021, con lancio probabilmente previsto nel corso di quest'anno. Attualmente dovrebbe essere già disponibili delle fasi di alpha test, raggiungibili acquistando il pacchetto Supporter sul sito ufficiale del gioco.

Il trailer rilasciato oggi è basato proprio sulla collaborazione con Team17, che farà da publisher per il progetto in questione, il quale dopo parecchio silenzio sembra destinato a fare degli importanti progressi nei prossimi mesi.