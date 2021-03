Final Fantasy 7 Remake Parte 2: personaggio creduto morto tornerà? Le speculazioni

Domenica 21 marzo, è andato in onda l'evento giapponese Play!Play!Play! dedicato al mondo PlayStation e ai giochi in arrivo sulla console. Si è parlato, ad esempio, di Resident Evil Village, ma anche di Final Fantasy 7 Remake. Tra le domande del pubblico ve ne è inoltre stata una che ha causato varie speculazioni su Final Fantasy 7 Remake Parte 2, precisamente legata a uno dei personaggi creduti morti.

Ovviamente, per poter discutere di queste speculazioni dobbiamo fare alcuni spoiler su Final Fantasy 7 Remake Parte 1, quindi non proseguite oltre l'immagine qui sotto se non volete sapere cosa accade nel gioco di Square Enix.

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 riserverà qualche sorpresa?

Un utente ha chiesto a Kitase, produttore del gioco, se Jessie è viva e se la vedremo in Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Kitase ha riso in modo nervoso e ha affermato che "non può rispondere a tale domanda". Ovviamente una reazione di questo tipo ha attirato l'attenzione dei giocatori e ha dato il via a molteplici speculazioni.

Sappiamo che Jessie, in Final Fantasy 7 Remake, è uno dei personaggi ritenuti morti durante la distruzione del settore 7. Fino alla fine del gioco non viene però né confermato né smentito che la ragazza sia effettivamente morta, quindi Square Enix potrebbe veramente aver deciso di sorprendere i giocatori facendo apparire l'attrice all'interno di Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Rispetto al gioco originale, il personaggio è stato ampliato a livello narrativo: non sarebbe uno "spreco" non sfruttarlo ancora un po'?

Per il momento, ripetiamo che si tratta solo di speculazioni. Dovremo attendere l'arrivo del nuovo capitolo per poterlo sapere con certezza. Nel frattempo, dobbiamo preoccuparci del DLC di Yuffie in arrivo con la versione Intergrade su PS5. Sapevate che il design di Sonon è cambiato nello sviluppo?