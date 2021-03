Auto Chess, PS5: data di uscita svelata con un trailer, i vantaggi next-gen

Dragonest ha annunciato che Auto Chess sarà presto disponibile su PS5. La data di uscita di questo gioco strategico competitivo è fissata per il 30 marzo 2021. Gli sviluppatori hanno rilasciato anche un nuovo trailer, che potete vedere a inizio notizia, e hanno illustrato i vantaggi next-gen del gioco, oltre al personaggio esclusivo PlayStation 5.

Prima di tutto, giocando su PS5 ad Auto Chess potrete sfruttare gli effetti del feedback aptico: quando aumenti il livello di un pezzo, ad esempio, o quando vinci una battaglia o sconfiggi un giocatore nemico, il DualSense restituirà una vibrazione dedicata. Più interessanti invece i tempi di caricamento: viene indicato che partendo dalla dashboard di PS5, si accede al gioco in meno di 15 secondi. Non siamo ai livelli di Astro Bot, ma non ci si può lamentare.

Dragonest afferma anche che la grafica su Auto Chess su PS5 è stata migliorata ed è più fluida. Non vengono però indicati dati precisi. Inoltre, viene svelto che la versione PlayStation 5 del gioco avrà accesso a un Giocatore di scacchi esclusivo: Date Masumune. Sarà disponibile all'acquisto nel negozio in gioco o su PlayStation Store.

La versione PS5 di Auto Chess può essere giocata in cross-play con PS4, PC e dispositivi mobile. Tutti i dati PS4 possono essere trasferiti su PS5. Non dimenticate inoltre che dal 28 marzo 2021 inizierà la Stagione 11, nota come The Legend of Lamp Witch. La stagione offre nuove sfide, che "avranno conseguenze epiche per le tue prestazioni in classifica". Ci si potrà inoltre classificare alle finali globali che si svolgeranno alla fine del 2021.

