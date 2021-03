Project CARS GO, la recensione

Tralasciando il discorso relativo alla dignità e al valore di queste produzioni, che nel tempo hanno introdotto anche diversi elementi di novità in grado di aggiungere spessore alla formula di partenza, il problema con Project CARS GO è ovviamente che tutti si aspettavano qualcosa di diverso: una versione ridotta dell'ottimo racer disponibile su PC e console, che potesse contribuire a rilanciare l'intero genere su smartphone e tablet.

Uno degli esponenti di punta di questo sottogenere su mobile è senza dubbio CSR Racing , titolo sviluppato da NaturalMotion quasi dieci anni fa, il cui successo ha aperto la strada all'arrivo di cloni più o meno validi. Fra di essi ci piace ricordare l'ottimo Fast & Furious 6: Il Gioco , prodotto da Kabam ma purtroppo non più disponibile per il download.

Che cos'è un drag racer ? Parliamo di una declinazione casual, se così vogliamo definirla, dei normali giochi di guida: esperienze basate principalmente sul singolo tocco, in cui di fatto non viene consentito di controllare la vettura bensì si chiede unicamente di completare una sequenza di quick time event che forniscano lo spunto necessario a tagliare il traguardo per primi.

Nel compiere il percorso che culmina oggi con la recensione di Project CARS GO abbiamo sperimentato stati d'animo parecchio contrastanti, passando da un iniziale entusiasmo misto a curiosità per arrivare poi a un cocente senso di delusione, una volta scoperto che la riduzione del celebre titolo targato Slightly Mad Studios per i dispositivi iOS e Android non è che un semplice drag racer.

Gameplay

Project CARS GO, le drag race sono presenti ma risultano davvero brevi e superflue.

Analizzare il gameplay di Project CARS GO ci riporta immediatamente al discorso sul valore dei drag racer, perché purtroppo il titolo realizzato da Gamevil restituisce fin dalle prime battute la sensazione di essere stato concepito male, sulla base di idee e presupposti sbagliati, cercando in pratica di offrire un'esperienza alternativa rispetto a quella del già limitato Forza Street e mettendo invece sul tavolo delle dinamiche controintuitive, poco naturali.

Completato un breve tutorial che conduce verso i contenuti del pacchetto, rappresentati sulla mappa in maniera però piuttosto confusionaria, le gare che caratterizzano la campagna del gioco chiedono infatti di regolare l'accelerazione per ottimizzare la partenza toccando lo schermo come se fosse il pedale del gas, quindi di alzare il dito anziché continuare a premere perché la vettura cominci a muoversi. Controintuitivo, come dicevamo.

Project CARS GO, un checkpoint in cui bisogna toccare lo schermo e tenere premuto.

Lungo il percorso, che negli eventi normali non è il rettifilo delle drag race (presenti anch'esse ma in misura minore), ci sono dei checkpoint che richiedono il nostro intervento: quelli celesti servono per il cambio marcia e si attivano più o meno correttamente con un singolo tocco quando l'auto passa sotto il segnale, mentre quelli rossi implicano l'inizio di una frenata in cui dovremo tenere il dito sul display per poi alzarlo in corrispondenza dei checkpoint verdi.

Tutto qua. Non c'è una gestione del timing del cambio rapportata all'aderenza delle gomme e allo spunto del motore come nel già citato CSR Racing, non ci sono le derapate di Forza Street, non c'è neppure la nitro e la corsa in sé viene rappresentata visivamente come se ci trovassimo di fronte a un racer tradizionale, senza cambi di inquadratura a uso e consumo della spettacolarità, bensì rimanendo ancorati a una piattezza che si estende alla grafica.