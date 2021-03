Demon's Souls diventerà un film? Un insider parla di produzione in corso presso Sony

Demon's Souls potrebbe essere il prossimo videogioco a subire il trattamento in forma cinematografica diventando un film, la cui produzione sarebbe già stata avviata presso Sony, in base a quanto riferito da un presunto insider.

Non ci sono informazioni ufficiali e tutta la questione va presa come semplice voce di corridoio assolutamente non confermata, ma una fonte "interna" e non meglio identificata, secondo il magazine Giant Freakin Robot, avrebbe confermato l'esistenza del film di Demon's Souls.

A dire la verità, tutta la questione è piuttosto sospetta ma il sito sostiene che la fonte è considerata affidabile per una serie di informazioni correte date in precedenza (in particolare sul nuovo film di Batman, su Doctor Strange in the Multiverse of Madness e altro), dunque proviamo a prenderla in considerazione.

In base a quanto riferito, sembra che Sony abbia intenzione di mettere su una produzione di alto profilo per questo adattamento cinematografico, considerando anche come Demon's Souls sia diventato col tempo una proprietà intellettuale molto importante per la compagnia, visto anche il recupero del titolo come gioco di lancio per PS5.

Tuttavia, non dev'essere facile una sua traduzione in film: il gioco in questione, come gli altri souls vari da parte di From Software, costruisce la sua narrazione attraverso la costruzione di un lore profondo e interconnesso, ma difficilmente il racconto avviene in forma esplicita, come dovrebbe accadere normalmente in una pellicola cinematografica. L'operazione sembra dubbia anche per questo motivo, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.