Xbox Game Pass permetterà ad Arkane di creare i giochi che ama

Ora che Bethesda è parte di Microsoft, Xbox Game Pass ha ricevuto molteplici giochi, tra i quali figurano quelli di Arkane (Prey, Dishonored). Per il momento non è chiaro in che modo la compagnia di Redmond voglia gestire le potenziali esclusive di tutti i team ex-ZeniMax, ma pare altamente probabile che molti giochi arrivino almeno su Xbox Game Pass sin dal D1, al pari di tutti gli altri giochi first party di Microsoft.

Essere parte dell'ecosistema di Xbox Game Pass, inoltre, è considerato da Arkane un grande vantaggio. Ecco le parole di Dinga Bakaba - director del venturo Deathloop - in traduzione: "Essere parte dell'ecosistema di Xbox Game Pass cambia un po' le cose per noi, perché possiamo occupare uno specifico spazio nel servizio, e continueremo a creare il tipo di giochi che siamo soliti realizzare e continueremo a farlo per bene."

Ha poi continuato affermando: "Se avete guardato i nostri social media, saprete che Prey, Dishonored 1 e 2 sono parte di Xbox Game Pass, e un sacco di persone affermano che dovreste assolutamente giocare questi videogame e che non ci sono scuse per non farlo, quindi è molto incoraggiante. Si tratta di un servizio che ci permette di rimanere creativi e avere un'audience e costruire una relazione nel corso del tempo: è veramente eccitante." Xbox Game Pass è quindi un'ottima notizia per i fan di Arkane.

Microsoft ha inoltre affermato più volte che vuole lasciare libertà creativa ai vari team, quindi il futuro di Arkane e degli altri sviluppatori che contribuiranno ad ampliare Xbox Game Pass sembra roseo. Sappiamo inoltre che l'abbonamento è un vantaggio sotto tanti punti di vista per Microsoft: gli abbonati giocano di più e spendono di più, non è come Netflix.