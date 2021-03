Monster Hunter Rise: patch 1.1.1 del day one disponibile, ecco i dettagli

Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è disponibile e, con il suo arrivo sul mercato, giunge anche la patch 1.1.1 del day one, che modifica diversi aspetti del gioco e aggiunge varie caratteristiche, essendo un update di grande importanza.

Il download ammonta a circa 600 MB ed è obbligatorio per poter utilizzare Monster Hunter Rise online e accedere ai DLC, portando peraltro lo spazio libero disponibile richiesto sulla memoria interna di Nintendo Switch, per chi ha la versione digitale, a 8 GB.

Tra le aggiunte principali, in base al changelog diffuso da Capcom, c'è la possibilità di accedere ai DLC e ai contenuti del Deluxe Kit, oltre a tutte le possibili aggiunte previste in termini di contenuti per Monster Hunter Rise e alla possibilità di utilizzare gli amiibo con i rispettivi bonus collegati.

Oltre a questo, non vengono specificate le correzioni di bug effettuate con l'update 1.1.1 ma sembrano essere comunque abbondanti, a giudicare dalla dimensione della patch. Inoltre, viene probabilmente aggiustato il codice per comprendere le funzionalità online di Monster Hunter Rise, rendendo dunque l'update praticamente indispensabile.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Rise da parte di Christian Colli, che si unisce agli ottimi voti della critica con cui il nuovo capitolo della celebre serie Capcom è stato accolto in ambito internazionale.