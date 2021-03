Xbox Game Pass: gli abbonati giocano di più e spendono di più, non è come Netflix

Sarah Bond di Xbox ha condiviso nuovi dati legati a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che permette di accedere a più di cento giochi tramite console, PC e cloud mobile (in versione Ultimate). Le informazioni ci permettono di scoprire che gli abbonati giocano di più e spendono più soldi rispetto ai non abbonati. Ecco i dettagli.

Bond ha affermato che gli abbonati di Xbox Game Pass:



giocano il 20% di tempo in più

giocano il 30% di giochi in più

giocano il 40% di generi in più

spendono il 20% di denaro in più sui videogiochi

Bond ha affermato che Xbox Game Pass è diverso da Netflix in quando spinge a spendere ancora più soldi. "Quando ti iscrivi a canali che permettono di vedere dei video, come Netflix, il ciclo di monetizzazione si interrompe. In ambito videoludico è il contrario: ci sono oggetti che puoi acquistare in-game, ci sono espansioni da acquistare, c'è un nuovo franchise che puoi acquistare, ci sono altri generi ai quali ti puoi dedicare."

Bond ha anche spiegato che Microsoft sta spingendo sul suo servizio di game streaming xCloud perché la maggior parte delle persone che gioca ai videogame non possiede una console, quindi lo streaming aiuta a raggiungere persone che possiedono uno smartphone ma non desiderano giocare su console e PC. Xbox Game Pass Ultimate permette quindi anche a loro di accedere a tutta una serie di titoli.

Xbox Game Pass ha raggiunto 18 milioni di abbonati a gennaio 2021. Il catalogo è anche cresciuto grazie all'introduzione di molteplici titoli di Bethesda, a seguito della conferma dell'acquisizione da 7.5 miliardi di dollari di ZeniMax. Recentemente anche Benji-Sales ha illustrato in che modo Xbox Game Pass guida la crescita dei giochi first party di Microsoft.