Project CARS GO disponibile su App Store, in anticipo

Project CARS GO risulta già disponibile su App Store, in anticipo di un giorno rispetto alla data di uscita prevista inizialmente, consentendo dunque di entrare subito in questa nuova simulazione automobilistica da parte di Gamevil incentrata sulla serie Slaightly Mad.

Avevamo già riportato la data di uscita su iOS e Android di Project CARS GO, ma evidentemente il team ha deciso di anticipare un po' i tempi almeno per quanto riguarda App Store e il gioco risulta già scaricabile da oggi, con il download che può essere effettuato a questo indirizzo.

Si tratta di un adattamento della simulazione (tendente al sim-cade, almeno in questa forma) automobilistica da parte di Slightly Mad Studios, effettuata da Gamevil appositamente per le piattaforme mobile. All'interno si trovano auto e tracciati reali tra i quali troviamo Brands Hatch, l'Autodromo di Monza, il WeatherTech Raceway di Laguna Seca e tante altre ambientazioni vere e proprie.

Il gioco è costruito in modo tale da utilizzare un sistema di controllo semplificato attraverso touch screen, ma non manca di approfondimenti tecnici interessanti per quanto riguarda la simulazione del comportamento dell'auto e il tuning e la personalizzazione dei veicoli, che risulta un elemento fondamentale di tutto il gioco.

Se non altro, può essere un antipasto molto interessante in vista di Project Cars 4, probabilmente ancora piuttosto lontano ma che sappiamo userà il Madness 2.0 Engine e avrà ombre ray tracing, in base a quanto riferito da Ian Bell.