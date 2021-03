Justice League: "Justice is Gray", Snyder rilascerà una terza versione

Zack Snyder ha intenzione di rilasciare una terza versione di Justice League, o una seconda versione della "Snyder Cut" se preferite. Si tratta di "Justice is Gray" ed è esattamente quello che pensate: una versione in bianco e nero di Zack Snyder's Justice League. È stato presentato anche un "trailer", che potete vedere nel tweet in calce. Il filmato mostra una scena del film, semplicemente in bianco e nero.

Durante una diretta streaming, Zack Snyder ha affermato: "Per me, il film ha continuato la propria vita quando l'ho lasciato [ndr, Snyder ha lasciato la regia della prima versione del film in seguito una tragedia famigliare]. L'ho però tenuto sul mio computer e l'ho trasformato in bianco e nero [...], non so se l'ho fatto per protesta o se era solo il mio modo di gestire tutta la faccenda. L'ho trasformato in bianco e nero e per me il film è rimasto in bianco e nero per due anni... e ancora lo è, perciò una delle richieste che ho fatto quando ho accettato di finire il film è stata 'voglio anche creare una versione in bianco e nero di Justice League'."

Justice is Gray: pronti a 4 ore in bianco e nero?

Zack Snyder afferma anche di essere stato attirato dall'idea di rilasciare il film direttamente in bianco e nero, ma ha deciso di non farlo, visto che già aveva deciso di rilasciarlo in 4:3, un formato inusuale. Ha poi spiegato di voler comunque permettere ai fan di vedere il film così come lui lo ha immaginato, quindi ha deciso di proporlo come versione aggiuntiva. Justice is Gray non ha ancora una data di uscita, però: arriverà "presto", non sappiamo altro.

Infine, Snyder assicura che creare Justice League: Justice is Gray non è stato semplicemente una questione di "disattivare i colori", ma si è trattato di un processo dedicato. Infine, potete vedere il making of che ci porta dietro le quinte del film.