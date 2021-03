Hitman: l'Agente 47 avrà i capelli nella nuova serie TV

Hitman ha una nuova serie TV in lavorazione, ma sembra che in questa il protagonista avrà i capelli, contravvenendo dunque al lore del gioco, nel quale la testa calva dell'Agente 47 è praticamente un'icona storica.

L'informazione arriva dallo stesso Derek Kolstad, sceneggiatore che ha scritto i primi due episodi della serie ed è anche il creatore di John Wick, ma che tra le altre cose si è rifiutato però di assumere il ruolo di showrunner per la nuova serie di Hitman.

Kolstad ha spiegato la scelta effettuata su questa interpretazione della serie videoludica e del protagonista Agent 47, come una rielaborazione "post-moderna" del personaggio in questione. A quanto pare, l'iconico codice a barre stampato sulla nuca del protagonista viene infatti scoperto solo alla fine dell'episodio iniziale.

Il concetto è mettere in scena un personaggio apparentemente libero, un killer di professione che pensa di avere una propria vita e fare le proprie scelte in base al libero arbitrio, nonché in possesso di una testa ben capelluta.

Solo verso la fine del primo episodio si sconvolge l'intero mondo per l'Agente 47, che scopre il codice a barre e il fatto di essere parte di un progetto, che di fatto l'ha sempre privato della libertà che pensava di avere. Il tutto assume dunque anche i toni del thriller psicologico in cui il protagonista deve trovare indizi e scoprire la propria identità reale e ciò che si cela dietro tutta la sua vita.

La serie TV di Hitman venne annunciata inizialmente già nel 2017 e non ha ancora una tempistica di uscita precisa. Complica ulteriormente il tutto anche il fatto di non avere uno showrunner definito, con Kolstad che è solo uno degli autori e producer della serie, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Nel frattempo, Hitman: Sniper Assassins è stato annunciato per iOS e Android con trailer, mentre Hitman 3 ha ricevuto un trailer dei contenuti gratis di marzo 2021.