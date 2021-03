Hitman: Sniper Assassins annunciato per iOS e Android con trailer

Hitman: Sniper Assassins è stato annunciato per iOS e Android con un trailer nel corso dell'evento Square Enix Presents. Il gioco farà il proprio debutto nel corso del 2021.

Dopo il successo di Hitman 3, che ha recuperato i costi di sviluppo in meno di una settimana, il franchise di proprietà di IO Interactive invaderà nuovamente i dispositivi mobile con una nuova, interessante esperienza.

Sviluppato da Square Enix Montreal, il team autore di titoli come Lara Croft GO, Hitman GO, Hitman: Sniper e Deus Ex GO, il gioco offrirà una storia originale di Hitman, con nuovi assassini giocabili e delle funzionalità di gioco inedite.

"Hitman Sniper, acclamato fin dalla sua uscita come uno dei migliori giochi per dispositivi mobile, ha alzato le aspettative dei giocatori che amano i giochi di sniping su dispositivi mobile", ha dichiarato Dominic Allaire, produttore esecutivo presso Square Enix Montréal.

"Project Hitman Sniper Assassins rappresenterà un grosso salto in avanti nel suo genere e non vediamo l'ora che i giocatori condividano la nostra gioia quando lo proveranno nei prossimi mesi."

"Il 2021 sarà un anno fantastico per i fan della serie Hitman", ha dichiarato Fahad Khan, capo-designer presso Square Enix Montréal. "Un approccio e delle tattiche creative sono il marchio di fabbrica dell'universo di gioco."

"Abbiamo dato più peso a ciò che piace ai nostri fan offrendo un'esperienza che dia ancora più libertà ai giocatori di incarnare realmente un Hitman Sniper."