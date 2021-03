Hitman 3: trailer dei contenuti gratis di marzo 2021

IO Interactive ha illustrato ufficialmente la roadmap dei contenuti gratis in arrivo a marzo 2021 all'interno di Hitman 3. Il team di sviluppo ha rilasciato un trailer dedicato, che potete vedere a inizio notizia. Ecco tutte le novità che possiamo aspettarci all'interno del gioco stealth.

Prima di tutto, ci sarà un evento stagionale chiamato "Berlin Egg Hunt": l'Agente 47 di Hitman 3 esplorare una versione stagionale a tema pasquale della mappa di Berlino; sarà disponibile dal 30 marzo fino al 12 aprile. Il 30 marzo, inoltre, arriverà un nuovo update per il gioco: tale patch dovrebbe "migliorare l'esperienza complessiva, risolvere problemi e preparare il gioco per nuovi contenuti in lavorazione." I dettagli, come potete leggere, sono molto vaghi.

Inoltre, sono in arrivo i seguenti contenuti gratis in Hitman 3 durante il mese di marzo 2021:



"The Lesley Celebration" per Escalation

"Easy Allies x Chongqing" per Contratti

"The Stowaway (Isle of Sgail) per Obbiettivi elusivi

"Eurogamer x Mendoza" per Contratti

"The Satu Mare Delirium" per Escalation deluxe

Vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Inoltre, è stato rilasciato anche su Nintendo Switch in formato cloud. L'aggiornamento è in arrivo per tutte le piattaforme.

Hitman 3 è di certo un successo: i costi di sviluppo sono stati recuperati in meno di una settimana.