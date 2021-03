PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch Pro: il DLSS è il futuro, ma serve tempo

Non c'è alcun dubbio: il DLSS rappresenta il futuro di PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch Pro. AMD sta lavorando perché questa tecnologia sia pronta e non risulti esclusiva delle sue nuove schede video, bensì funzioni in modalità cross-platform, ma per riuscire nell'intento serve ancora tempo.

AMD vuole infatti lanciare FidelityFX su tutta la linea RDNA: l'unico modo possibile perché questa feature risulti compatibile anche con le GPU delle console next-gen, che rappresentano per l'azienda una importante fonte di guadagno e vanno dunque supportate convintamente.

Control, uno dei giochi che su PC utilizzano il DLSS in maniera davvero convincente.

Che cos'è il DLSS esattamente? Acronimo di Deep Learning Super Sampling, è una tecnica di ricostruzione dell'immagine introdotta da NVIDIA a partire dall'inizio del 2019, che utilizza l'intelligenza artificiale per restituire il miglior risultato possibile in termini di qualità visiva.

In parole povere, questa tecnologia consente di far girare un gioco a una risoluzione nativa molto inferiore rispetto a quella che viene trasmessa allo schermo, ma senza che ci siano differenze visibili: l'IA si occupa si aggiungere nitidezza laddove necessario, smussare angoli ed eliminare eventuali artefatti.

Death Stranding su PC, un altro ottimo esempio di impiego del DLSS.

I vantaggi del DLSS sono chiari: a parità di qualità e di dettaglio è possibile spingere un gioco praticamente al doppio del frame rate, e ciò si rende spesso necessario laddove si decida di implementare una tecnologia impegnativa come il ray tracing.

Su console il discorso è ancora più importante, se consideriamo che i titoli che utilizzano il ray tracing mantenendo al contempo la più alta risoluzione possibile non riescono a spingersi oltre i 30 fps, vedi ad esempio Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Watch Dogs: Legion.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales fa un ottimo uso del ray tracing, ma a 4K non si spinge oltre i 30 fps.

Nel caso del tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, il DLSS risulta doppiamente importante: parliamo pur sempre di una console portatile che si collega al televisore ed è dunque impossibile che possa vantare una componentistica alla pari di PlayStation 5 e Xbox Series X.

La tecnologia di NVIDIA potrà dunque consentire alla nuova piattaforma ibrida Nintendo di esprimere una grafica a 4K senza averne necessariamente le capacità, e stando così le cose è chiaro che il lancio della nuova console non avverrà prima che ciò venga reso possibile.

Serve ancora tempo, come scritto in apertura, ma se le cose andranno come devono andare poi il percorso sarà tutto in discesa. E saremo qui a godercelo, chiaramente.