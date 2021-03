PS5 e Xbox Series X con AMD FidelityFX? La risposta a DLSS è su tutta la linea RDNA

AMD FidelityFX potrebbe essere previsto anche su PS5 e Xbox Series X|S, in base a quanto emerso di recente, visto che la compagnia ha intenzione di espandere la sua soluzione vista come risposta al DLSS di Nvidia a tutta la famiglia di schede RDNA.

Qualcosa è emerso anche durante la presentazione di AMD Radeon RX 6700 XT avvenuta ieri, dove peraltro è stato mostrato Resident Evil Village in versione PC con ray tracing e FidelityFX attivo, a dimostrazione di come la tecnologia sia quasi pronta per le GPU della compagnia, almeno per quanto riguarda il mondo PC.

Qualche altro dettaglio è poi giunto anche da parte di LinusTechTips, celebre canale YouTube dedicato all'hardware PC, che ha spiegato nel video riportato qui sotto come AMD FidelityFX Super Resolution, ovvero la soluzione incentrata sul machine learning per la gestione dinamica dell'alta risoluzione, sia prevista arrivare su tutta la famiglia allargata delle schede RDNA.

"Invece di spingere FidelityFX Super Resolution sul mercato il prima possibile, magari solo su poche GPU high end per PC, AMD vuole che la soluzione sia cross-platform", ha spiegato Linus nel video, "Dunque vogliono farla funzionare su tutte le GPU, incluse quelle all'interno delle console, prima di lanciarla ufficialmente".

Dunque Linus sembra piuttosto sicuro del fatto che anche PS5 e Xbox Series X|S siano in grado di sfruttare la tecnologia FidelityFX Super Resolution, che se funzionasse davvero come funziona Nvidia DLSS 2.0 rappresenterebbe davvero una bella evoluzione per le performance dei giochi su console. D'altra parte, un po' di tempo aggiuntivo per l'ottimizzazione è comprensibile, considerando anche quanto è migliorata la tecnologia della concorrenza dalla versione 1 alla 2.0.

Dunque, a prescindere da RDNA 1 o RDNA 2 "piena", famosa questione che riguarda anche PS5 e Xbox Series X|S, AMD sembra avere intenzione di estendere i benefici di FidelityFX a tutta la gamma RDNA delle schede in questione, comprese PS5 e Xbox Series X: oltre a Super Resolution, ovvero il sistema di gestione della risoluzione a base di IA e machine learning, nel pacchetto ci sono il sistema di contrasto adattivo, la tecnologia di pulizia dell'immagine, il Variable Shading specifico, Ambient Occlusion e un sistema integrato di Screen Space Reflection.