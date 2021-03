AMD Radeon RX 6700 XT annunciata con specifiche tecniche, data di uscita e prezzo

AMD Radeon RX 6700 XT è stata annunciata, con tanto di data di uscita, oggi durante un breve ma conciso evento di presentazione da parte della compagnia e si tratta della nuova scheda grafica che va a piazzarsi in una fascia ancora alta ma non troppo, considerando il prezzo e le specifiche tecniche.

La AMD RX 6700 XT si propone come soluzione minore all'interno della nuova famiglia delle RX 6000, con l'intento di fornire una GPU disponibile ad un prezzo (di poco) inferiore ai 500 dollari, ovvero 479 dollari in USA, in attesa di capire qualche sia il prezzo consigliato in Europa.

La scheda grafica punta al gaming in 1440p, stando almeno alle dichiarazioni di AMD, ma ovviamente consente di ottenere anche risultati superiori a seconda dei giochi e delle impostazioni e preferenze degli utenti. La data di uscita è fissata per il 18 marzo 2021.

Vediamo le specifiche tecniche della nuova GPU RX 6700 XT: