AMD Radeon 6800, 6800 XT e 6900 XT: annunciate le nuove schede RDNA 2, date di uscita e prezzi

AMD Radeon 6800, 6800 XT e 6900 XT sono state annunciate oggi dalla compagnia durante la sua presentazione dedicata alle nuove schede grafiche basate su architettura RDNA 2, tra le quali troviamo anche la famosa "Big Navi" destinata a rappresentare il top dell'offerta AMD, con date di uscita e prezzi indicativi.





La serie RX 6000 rappresenta dunque la next gen da parte di AMD e ha anche diversi punti in comune con PS5 e Xbox Series X, essendo parzialmente basata sulla medesima architettura. I modelli previsti al momento sono Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT e la nuova ammiraglia Radeon RX 6900 XT, la più veloce scheda grafica da gaming mai sviluppata da AMD, quella nota finora con il nome in codice "Big Navi".





L'architettura RDNA 2 offre prestazioni fino a 2 volte superiori e fino al 54% in più di prestazioni per watt rispetto alle schede grafiche basate sulla precedente architettura AMD RDNA. La serie include anche la nuova tecnologia AMD Infinity Cache, che fornisce una larghezza di banda per watt fino a 2,4 volte superiore rispetto all'architettura AMD RDNA equipaggiata con memorie GDDR6.





Dotata di tecnologia PCIe 4.0 a elevata larghezza di banda e 16GB di memoria GDDR6, la serie Radeon RX 6000 è stata progettata per alimentare i titoli AAA più impegnativi con risoluzione 4K e le più alte impostazioni possibili.





AMD ha annunciato anche le date di uscita, anche se al momento si tratta più che altro di una previsione: le schede grafiche AMD Radeon RX 6800 e Radeon RX 6800 XT saranno disponibili sul mercato in tutto il mondo e su AMD.com a partire dal 18 novembre 2020, rispettivamente con un prezzo di $579 e $649. Si prevede inoltre che la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT sarà disponibile l'8 dicembre 2020, con un prezzo di $999.

Specifiche tecniche