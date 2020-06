AMD: il primo prodotto RDNA 2 sarà la GPU Big Navi su PC, PS5 e Xbox Series arriveranno dopo

AMD ha fatto capire che la nuova GPU Big Navi è più vicina di quanto si possa pensare e sarà di fatto il primo prodotto basato su architettura RDNA 2 ad arrivare sul mercato, con le nuove schede grafiche per PC che sono dunque previste prime dell'uscita delle console next gen, PS5 e Xbox Series X.

Si tratta di una scheda grafica di categoria "Enthusiast", in base a come viene descritta da AMD, dunque un prodotto di fascia alta per il gaming, che secondo la compagnia dovrebbe rivaleggiare con la Nvidia RTX 2080 Ti, posizionandosi dunque ai vertici dell'offerta in termini di GPU da gioco su PC.

"C'è molta emozione per Navi 2, o Big Navi, come viene definita ormai da diverse persone", ha affermato Devinder Kumar, il CFO di AMD, nel corso della conferenza Bank of America Securities Global Technology. "Questo sarà il nostro primo prodotto basato su RDNA 2", ha poi aggiunto, facendo capire come la Big Navi sia prevista prima delle console next gen, a quanto pare.

Kumar ha inoltre spiegato che AMD è al momento in tempo per lanciare le CPU di nuova generazione Zen 3 e le GPU RDNA 2 nella seconda metà del 2020, cosa che potrebbe significare il periodo tra settembre ottobre per Big Navi, se questa è effettivamente prevista prima di PS5 e Xbox Series X, a loro volta previste verso novembre.

La nuova architettura RDNA 2 è destinata a fare da base per tutta la linea di nuovi prodotti AMD, in base a quanto riferito da Kumar, dalle GPU mainstream a quelle enthusiast come la Big Navi, fino all'hardware delle nuove console e i prodotti basati su APU integrate. Questo, secondo Kumar, dovrebbe "accelerare lo sviluppo di caratteristiche esaltanti come il ray tracing e altro".