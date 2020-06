One Piece, Nami prende vita nel cosplay di mjkaitsurinu

Comincia una nuova bella giornata estiva (o piovosa, dipende da dove vivete) e noi oggi 4 giugno 2020 siamo qui con il prossimo cosplay degno di nota in programma: tocca di nuovo alla bella Nami di One Piece, che prende vita nel lavoro di un'artista altrettanto valida. Curiosi?

La cosplayer mjkaitsurinu ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione di un cosplay basato su Nami, protagonista femminile di One Piece, a sua volta celeberrima opera del mangaka Eiichiro Oda. Al di là della parrucca non acconciata, questo cosplay è molto recente: sta già ottenendo i suoi primi riconoscimenti su Instagram. La ragazza non ha lesinato almeno nei particolari, e dunque sul braccio destro noterete l'iconico tatuaggio di Nami.

Cosa ne pensate di questo cosplay dedicato a Nami di One Piece? Anche voi credete che il personaggio sembri prendere vita nel mondo reale? Vi lasciamo all'immagine, come promesso; ma date almeno un'occhiata anche agli altri cosplay che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni.