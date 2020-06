Call of Duty: Black Ops Cold War, un video della Pre-Alpha è comparso online

Alcuni secondi della Pre-Alpha di quello che molto probabilmente sarà chiamato Call of Duty: Black Ops Cold War sono comparsi online. Il giocatore che ha catturato il video dice di possedere circa 45 minuti di materiale inedito, ma al momento ha postato solo questi pochi secondi del nuovo capitolo della serie di Activision.

Here is some Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. Use me as a source. pic.twitter.com/aVhb9jrf31 — Mark Walshburg (@walshburg) June 3, 2020

Nonostante la qualità del video sia piuttosto bassa, è stato registrato utilizzando un telefono puntato verso uno schermo, è possibile vedere in azione in anteprima il nuovo sparatutto in prima persona di Activision. Questo nonostante il gioco non sia mai stato annunciato ufficialmente: il nome del gioco e alcuni dettagli sono stati semplicemente confermati da fonti autorevoli, ma non c'è nulla di ufficiale. I segnali di queste ore, però, sembrano indicare che l'annuncio è molto vicino.

Questo video, comunque, mostra il gioco in una fase iniziale dello sviluppo: le ambientazioni sono piuttosto spoglie, non si vedono avversari e tutti quegli elementi che caratterizzano le partite multiplayer di Call of Duty. Anzi, propri per questo è interessante vedere come sono i videogiochi prima che artisti e specialisti degli effetti grafici arrivino ad ammantare il tutto con texture, luci ed effetti speciali.

Come dicevamo, l'annuncio di Call of Duty: Black Ops Cold War dovrebbe avvenire a breve: alcuni pensavano fosse legato alla presentazione di PS5, rimandato per via dei disordini che stanno avvenendo negli USA.