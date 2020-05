Call of Duty: Black Ops Cold War, nome del gioco confermato da fonti autorevoli

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà il nome del nuovo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision, stando ad alcune fonti autorevoli che avrebbero confermato il tutto a Eurogamer.

Il titolo di Call of Duty 2020 è trapelato ieri sui social per mano di un noto insider dell'industria videoludica, e a quanto pare si è trattato di un leak fondato, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio da parte del publisher.

Il reveal, ad ogni modo, non dovrebbe farsi attendere troppo: tradizionalmente la presentazione dei nuovi capitoli di Call of Duty avviene nel periodo dell'E3, mentre per il lancio si parla sempre e comunque di novembre.

Considerato il leak, è tuttavia possibile che Activision confermi l'esistenza e il nome ufficiale del gioco con un qualche teaser nell'immediato, dandoci appuntamento al prossimo mese per tutti i dettagli, magari nell'ambito dello State of Play di giugno dedicato a PS5.

Come già riportato l'ambientazione di Call of Duty 2020 dovrebbe essere collocata fra la guerra del Vietnam e il periodo della guerra fredda, coprendo un arco temporale di 40 anni.