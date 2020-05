Call of Duty 2020: trapela il titolo del nuovo capitolo della serie Activision

Call of Duty 2020 potrebbe avere un titolo vero e proprio, in base a quanto emerso in questo ore il nuovo capitolo potrebbe chiamarsi Call of Duty: Black Ops Cold War, anche se al momento non ci sono conferme e la questione può essere presa solo come voce di corridoio.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarebbe dunque il nome del nuovo capitolo destinato ad uscire questo autunno, in attesa di conferma e soprattutto di capire dove vadano i due punti e gli eventuali trattini previsti. La notizia arriva da un tweet di Okami, che in precedenza si è rivelato un leaker piuttosto affidabile avendo dato informazioni in anticipo su varie questioni relative a Call of Duty.

In particolare, ha svelato l'alpha 2v2 di Modern Warfare e vari dettagli su Call of Duty: Warzone che si sono poi rivelati coretti, dunque visti i precedenti prendiamo in considerazione anche questo leak, sebbene ovviamente vada preso con le pinze.

Si tratterebbe, dunque, di un nuovo capitolo all'interno della linea Call of Duty: Black Ops, ovvero un seguito di Call of Duty: Black Ops 4 secondo l'andamento alternato che Activision ha impresso alla serie ormai da anni a questa parte.

D'altra parte, una parziale conferma di questa notizia può provenire da un precedente rumor che parlava della Guerra Fredda come possibile ambientazione del nuovo Call of Duty 2020, oltre ai report che hanno segnalato in precedenza il fatto che dovesse trattarsi di un seguito della serie Black Ops, da parte di Treyarch.