Ghost of Tsushima è il gioco più grande di Sucker Punch, molto più ampio di InFamous

Ghost of Tsushima è stato infine svelato anche per quanto riguarda il gameplay, e il team Sucker Punch non ha esitazioni a definirlo il gioco più grande che abbia mai sviluppato di gran lunga, molto più ampio di InFamous, ovvero la serie che ha reso famoso il team in tutto il mondo.

"È molto più grande di InFamous: Second Son", ha spiegato Jason Connell, creative director di Ghost of Tsushima, in un'intervista a IGN. "È sicuramente il gioco più grande a cui Sucker Punch abbia mai lavorato e di gran lunga, sia per quanto riguarda la quantità di contenuti che semplicemente per l'ampiezza dall'area esplorabile, dal punto di vista dell'estensione fisica".

Il co-director Nate Fox ha riferito di recente che la durata del gioco si aggira tra le 40 e le 50 ore, compresi i contenuti secondari, tuttavia come spesso accade anche in questo caso è difficile dare un quantitativo preciso, considerando i diversi stili di gioco che possono essere adottati.

Ovviamente chi si concentra solo sulla storia principale lo finirà prima di coloro che invece ci tengono a collezionare anche i vari oggetti da scoprire e portare avanti tutte le quest secondarie, ma anche in base a quanto si vuole esplorare solo per osservare le ambientazioni.

Per quanto riguarda gli scenari, Connell ha fatto presente come in Sucker Punch si siano impegnati per cercare di rappresentare una notevole varietà di ambientazioni: "Abbiamo cercato duramente, anche dalla prospettiva della direzione artistica, di rendere ogni area molto distinguibile e peculiare, cercando in questo modo di non annacquare i contenuti rendendoli montoni", ha affermato.

Questo ha anche una funzione pratica nel gioco: invece di posizionare marker in ogni luogo per farlo riconoscere, il fatto di rendere le varie aree molto caratteristiche consente anche di identificarle meglio a vista, vedendole magari da una posizione sopraelevata.

Su Ghost of Tsushima siamo inoltre venuti a sapere che il karma system di inFAMOUS è un lontano ricordo e che l'esperienza non si limita ad andare in giro a combattere un po' di nemici.