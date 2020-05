Ghost of Tsushima: "l'esperienza non si limita ad andare in giro e combattere un po' di nemici"

Secondo il creative director Jason Connell, l'esperienza di Ghost of Tsushima non sarà solo un andarsene in giro a combattere nemici, ma avrà degli aspetti molto più profondi. Connell ce ne ha parlato in un'intervista rilasciataci in occasione della presentazione del gioco in un recente State of Play.

Alla domanda: "Che ruolo avrà l'esplorazione nell'economia dell'esperienza?" Connell ha risposto spiegando che: "La ragione per cui abbiamo iniziato lo State of Play spingendo sul mondo di gioco e la sua esplorazione, è perché si tratta di un elemento di cui siamo molto orgogliosi. L'esperienza non si limita ad andare in giro e combattere un po' di nemici."

Ghost of Tsushima sembra essere un gioco costruito su più livelli, per garantire diversi approcci e accontentare ogni tipo di videogiocatore: "Se sei interessato solo alla storia puoi andare dritto al punto, seguirla dall'inizio alla fine e siamo sicuri che ne resterai esaltato. Ma se invece ti piace perderti nei dettagli del mondo di gioco, esplorarlo sin nei minimi particolari e cercare tutto quello che c'è da vedere siamo altrettanto sicuri di avere tanto da offrire.

Internamente pensiamo alla storia del gioco come a un albero: il tronco è la storia principale, quella con protagonista Jin, ma attraverso tutta una serie di incontri fatti durante il gioco se ne svilupperanno delle altre. Proprio come i rami di una pianta. Se ad esempio sei interessato al personaggio di Masako che abbiamo mostrato all'E3 del 2018, puoi approfondire la sua storia attraverso delle missioni dedicate, così da scoprire meglio chi è, quali sono le sue ambizioni e che destino la aspetta. Abbiamo storie secondarie, collezionabili, set di armature segreti... c'è tanto da vedere al di fuori della storia principale."

Per altri dettagli vi rimandiamo all'intervista completa. Infine vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è un'esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch, in uscita il 17 luglio 2020.