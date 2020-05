Ghost of Tsushima, il karma system di inFAMOUS è un lontano ricordo

Ghost of Tsushima non utilizzerà un karma system come quello visto nella serie inFAMOUS, bensì gestirà la moralità del protagonista in maniera differente: lo ha rivelato il creative director e art director del gioco, Jason Connell.

Protagonista anche della nostra intervista su Ghost of Tsushima, Connell ha spiegato ai microfoni di IGN che inizialmente il team aveva pensato di introdurre un meccanismo del genere, salvo poi decidere che la storia di Jin Sakai andava raccontata diversamente.

"Abbiamo riflettuto su di un sistema di moralità perché avevamo il karma system in inFAMOUS: Second Son, ma poi abbiamo capito che era più importante per noi raccontare le vicende di una persona che si ritrova a dover cambiare, non a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso", ha spiegato il creative director. "Il personaggio non si sposta da un allineamento all'altro, sarebbe stato confusionario: volevamo davvero che la storia riflettesse il suo cambiamento."

"Il gioco ruota attorno a questa visione, con il personaggio che nasce e cresce con in mente un determinato modo di vivere, circondato da aspettative. Dopodiché a un certo punto si verificano degli eventi, in questo caso una guerra, e tutto viene messo in discussione. Non tutti, però, apprezzano il fatto che state andando contro quelle regole di vita."

"Ci sono dei momenti importanti nella storia che evidenziano il cambiamento di Jin più di altri, ma la realtà è che a prescindere da questi eventi potrete comunque vestire i panni del samurai e decidere semplicemente se essere più silenziosi o più potenti. Non vi chiederemo di scegliere fra due stili differenti."

"Quando Jin è un Fantasma può comunque comportarsi da samurai perché è sempre stata quella la sua natura. Il suo allenamento, l'uso della katana, quelle cose sono dentro di lui. In fase stealth, se volete saltare giù da un tetto e combattere come un samurai, potrete farlo", come mostrato nel video di Ghost of Tsushima dallo State of Play.

"Non vi costringeremo a mantenere un determinato stile. Jin nel suo profondo è e rimane un samurai: il Fantasma è semplicemente il guerriero leggendario in cui il personaggio evolve."