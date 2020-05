Ghost of Tsushima, lo spettacolare video per PS4 dallo State of Play svela il gioco

Lo spettacolare video di Ghost of Tsushima mostrato allo State of Play svela tantissimi dettagli dell'attesissima esclusiva PS4 ambientata nel Giappone feudale di Sucker Punch. Per chi non lo sapesse Ghost of Tsushima si svolgerà nel Giappone del 1274, dove l'esercito mongolo ha preso il controllo dell'isola di Tsushima.

Il nostro compito sarà quello di interpretare l'ultimo combattente rimasto sull'isola e guidare la resistenza contro l'invasione straniera. Lo si farà esplorando l'isola dalla testa ai piedi, sfruttando ogni elemento dello scenario a proprio vantaggio e decidendo che tipo di guerriero si vuole essere.

L'isola sarà completamente esplorabile, anche a cavallo, con in vento che indicherà la direzione da seguire. La mappa non sarà popolata solo da esseri umani, ma anche da bestie feroci che potranno attaccare. La mappa sarà divisa in zone controllate da nemici e alleati, in maniera abbastanza simile ai Far Cry, tanto per intenderci. Gli uccelli possono indicare posti particolari da scoprire, come personaggi secondari e subquest.

Il video di stasera svela tanti dettagli del gioco, approfondendo non solo alcuni elementi della trama, ma anche molte fasi del gameplay. Il sistema di combattimento sembra molto particolare, dato che ogni colpo potrebbe essere quello fatale. Il sistema sembra ispirarsi a quello dei Batman Arkham con l'aggiunta delle stance in stile Nioh. Si potranno utilizzare anche metodi più subdoli, con i quali poter avere la meglio su gruppi più nutriti di avversari. Ci sono distrazioni e uccisioni silenziose da sfruttare di notte.

La struttura da gioco di ruolo sembra essere molto solida, con materiali da raccogliere per il crafting, potenziamenti da sbloccare e missioni secondarie. Anche la personalizzazione del protagonista sarà molto profonda, sia dal punto di vista delle abilità, sia da quella dell'equipaggiamento. Lo Spettro, comunque, potrà anche muoversi in maniera molto agile nello scenario, dato che si può arrampicare sui tetti per cercare passaggi secondari.

Ci saranno compagni da conoscere, nemici da affrontare, decisioni da prendere. Quello che però stupisce è la qualità grafica, in grado di farci scordare, almeno per qualche secondo, le meraviglie viste ieri con l'Unreal Engine 5. Tra effetti luce, smembramenti e una direzione artistica notevole, Sucker Punch sembra essersi superata.

C'è anche la possibilità di far parlare in giapponese i protagonisti del gioco e utilizzare uno speciale filtro che lo farà assomigliare ad un film di samurai anni '50.

A quanto possiamo vedere il gioco è pronto ormai per l'uscita e potrebbe essere l'ultima grande esclusiva per PlayStation 4. Cosa ne pensate?