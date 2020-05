PS5, con l'UE5 "sarà inutile la conta dei pixel, come nei Blu-ray" per Digital Foundry

La demo per PS5 dell'UE5 rende "inutile la conta dei pixel, come nei Blu-ray". L'affermazione, piuttosto forte, arriva direttamente da Digital Foundry, il collettivo di esperti di tecnologia del Gamer Network. Questa affermazione viene fatta nell'analisi tecnica del motore next-gen di Epic Games.

Una delle grandi novità dell'Unreal Engine 5 sarà la maggiore densità di dettagli che sarà possibile concentrare sullo schermo. Questo è possibile grazie ad un nuovo approccio all'elaborazione delle geometrie in combinazione con la tecnologia di illuminazione globale avanzata.

Analizzando la demo di ieri, chiamata Lumen in the Land of Nanite, Alex Battaglia di Digital Foundry spiega il funzionamenti di due tecnologie chiave dell'Unreal Engine 5: Nanite e Lumen. Nanite è un sistema che consente di importare oggetti di qualità elevata senza perdite di poligoni. Lumen, invece, è una tecnologia di illuminazione dinamica che consente allo scenario di reagire dinamicamente ai cambiamenti di scenario o della luce.

La combinazione di queste due tecnologie, sempre secondo Battaglia, renderà quasi inutile la conta del pixel fatta -a volte- per comprendere a che risoluzione è stato renderizzato un gioco. "Abbiamo trascorso molto tempo a studiare gli screenshot PNG non compressi 3840x2160 forniti da Epic Games. Sfidano il conteggio dei pixel, la risoluzione sarà un modo di valutare i giochi praticamente insignificante come, ad esempio, lo è per un film Blu-ray."

A questo Tim Sweeney ha aggiunto che l'SSD di PS5 è un vantaggio che i PC impiegheranno anni a colmare. In altre parole la tecnologia di PS5, o maglio la next-gen, potrebbe rappresentare davvero un salto tecnologico davvero notevole. Non vediamo l'ora, quindi, di vedere finalmente le nuove console in azione.

Nel frattempo, però, la generazione corrente ha ancora qualche cartuccia da sparare: seguite con noi lo State of Play dedicato a Ghost of Tsushima: