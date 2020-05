Aegis Defenders è gratis su Steam per Windows PC e Mac solo per pochi giorni

Aegis Defenders, uno strano mix tra tower defense e platform, è gratis su Steam per Windows PC e Mac solo fino al 17 maggio 2020 grazie all'ultima iniziativa di HumbleBundle.

Non sarà GTA 5, gratis per una settimana su Epic Games Store, ma Aegis Defenders non è un gioco da sottovalutare.

Nella nostra recensione di Aegis Defenders, Giorgio Melani lo descrive come una "strana amalgama di generi che funziona nel suo insieme, anche grazie a una caratterizzazione ben studiata e messa in scena in modo da donare una bella identità a questo gioco. In qualche modo la struttura composita funziona anche se non brilla né come tower defense né tantomeno come platform, ma l'alternanza delle due fasi riesce a mantenere un buon ritmo di gioco e siamo portati facilmente a scoprire via via cosa si cela in questo bizzarro mondo fatto di avventurieri, antiche divinità e occulte forze all'opera."

HumbleBundle dà la possibilità di riscattare il gioco gratuitamente iscrivendosi alla sua newsletter: a questo indirizzo potrete aderire, quindi, alla promozione, ovvero uno sconto del 100% sul costo del gioco. Dopo aver aderito vi arriverà una mail (controllate nello spam!) grazie alla quale poter riscattare la chiave Steam di Aegis Defenders. Il gioco potrà poi essere giocato su Windows Pc o Mac.

Attenzione che l'offerta è valida solo fino al 17 maggio 2020 e comunque avrete pochi giorni in più per riscattare il codice attraverso la mail.