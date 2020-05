Paper Mario: The Origami King, l'anteprima

Come un fulmine a ciel sereno, come una macchia di china su un foglio bianco, Nintendo ha annunciato a sorpresa Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch. Arriverà presto, tra soli due mesi, il 17 luglio. Come sempre per questa serie, giunta ormai al sesto episodio (non considerando il gemellaggio con Mario & Luigi), è stato sviluppato in collaborazione tra Intelligent Systems e Nintendo EPD.

Un annuncio di questo tipo, proveniente da Twitter, getta ombre su una possibile Nintendo Direct a giugno; allo stesso tempo, ci dona due liete prospettive. Prima di tutto, a Kyoto non hanno intenzione di lasciar trascorrere il resto di quest'anno, nonostante le difficoltà dovute al coronavirus, senza pubblicazioni degne di nota (e il rischio, fino a prova a contraria, esisteva eccome). In seconda istanza, il rumor su un nuovo Paper Mario era arrivato assieme a quello riguardante - in generale - il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros.: è possibile quindi che anche l'altra parte di quella voce, che si riferiva a una collezione di Super Mario tridimensionali, possa essere vera.

Senza addentrarci oltre sul futuro di Nintendo, focalizziamoci nell'analisi di questo trailer di due minuti: naturalmente i fan hanno apprezzato l'annuncio, ma non ha generato un'acclamazione universale. Tutto ciò per un motivo molto semplice: la serie di Paper Mario, il cui episodio più recente risale al 2016 (Color Splash su Wii U), nell'ultimo decennio ha subito molte critiche. Dagli appassionati e, non secondariamente, dalla critica: i primi capitoli (su Nintendo 64 e GameCube) sono stanti incensati, mentre gli ultimi hanno destato più di una perplessità. In generale, la saga ha attraversato un percorso dissestato che, da JRPG parodico, l'ha portata ad essere un'avventura più semplice e segmentata, sia in ambito narrativo che ludico. Ve lo diciamo subito: dal trailer non è affatto chiaro a quale "fazione" appartenga The Origami King. La nostra impressione, che elaboreremo tra poco, è che sia un tentativo di unificare queste due anime.