35 anni di Super Mario... o no? – La Bustina di Lakitu

Partiamo da un semplice presupposto: al contrario di quanto possiate leggere online, e al contrario di quanto sostenga la stessa Nintendo, quest'anno Super Mario non compie affatto trentacinque anni. Il nostro amato idraulico infatti - o ex-idraulico, come preferite - è decisamente più vecchio di così: per la prima volta è apparso nell'arcade di Donkey Kong (1981), ma anche non vogliate considerarlo come debutto ufficiale (non aveva ancora un nome, del resto) c'è un altro precedente non trascurabile per alcuna logica ragione, e ci riferiamo a Mario Bros. (1983), un altro arcade a schermata fissa, in cui il personaggio di Miyamoto era presente sia di fatto, sia nominalmente. Chiarito questo punto, allora, perché quest'anno si festeggia questo importante compleanno? Perché sono passati trentacinque anni esatti dalla pubblicazione di Super Mario Bros. (1985), il gioco che ha lanciato questo personaggio, questa serie e Nintendo tutta nel firmamento celeste del videogame. Quindi, molto banalmente, questo è l'anniversario della saga bidimensionale di Super Mario, non del personaggio: potrebbe apparire un fatto secondario, ma non lo è. Cinque anni fa, quando si festeggiarono i trent'anni dell'idraulico (seguendo lo stesso criterio), era il 2015: uno degli anni più duri e cupi dell'intera storia Nintendo, sia per l'andamento di WiiU, sia per le scarse pubblicazioni sia, tangenzialmente e tragicamente, per la scomparsa di Satoru Iwata. Quell'anno la società celebrò l'evento in modo piuttosto coerente, lanciando Super Mario Maker, l'editor di Super Mario bidimensionali. Quest'anno, a quanto pare, le cose andranno diversamente.

L'avvento di Super Mario 3D Le intenzioni Nintendo erano chiare fin dalla metà degli anni '90, quando Miyamoto diresse il magnifico Super Mario 64, gioco di lancio di Nintendo 64, nonché uno dei titoli più importanti, se non il più importante in assoluto, della nascente era tridimensionale. L'idraulico poteva muoversi liberamente all'interno di un vasto mondo aperto, eseguire acrobazie in tante direzioni diverse, e l'obbiettivo non era più raggiungere la fine dello stage ma, al contrario, racimolare delle stelle all'interno di un grande livello che ne conteneva diverse. Bisognava saltare, ma anche cercare ed esplorare. A onor del vero, all'epoca nessuno si lamentò dell'assenza di un Super Mario 2D: a tutti quell'evoluzione sembrava naturale, e la qualità adamantina di Super Mario 64 non contribuì ad alimentare dubbi. La situazione di protrasse nella generazione successiva, questa volta con l'arrivo di Super Mario Sunshine, che non solo non era bello quanto il predecessore, ma vendette anche molto di meno. A quel punto, dopo il 2000 e prima del 2005, era già evidente a tutti che la tridimensionalità non fosse la soluzione a ogni male, e già da qualche anno più di un appassionato richiedeva un nuovo episodio tradizionale (leggasi bidimensionale). Della stessa opinione, a differenza dei creativi Nintendo, era Satoru Iwata: il presidente infatti incaricò EAD di creare New Super Mario Bros., il primo platform 2D dell'idraulico dopo quindici anni. Fu sviluppato da un team secondario, non ci lavorò nessuno dei talenti più folgoranti, eppure, quando uscì, vendette quanto nessun Mario tridimensionale aveva venduto prima. Questo, per forza di cose, portò Nintendo a una seria riflessione sulla sua serie più famosa.

Sovrascrivere il 2D Poco dopo uscì l'eccelso Super Mario Galaxy, il capolavoro di Yoshiaki Koizumi, probabilmente il titolo più bello per Nintendo Wii. Non siamo qui, tuttavia, per parlare della sua qualità; nella sua essenza, e nella sua tridimensionalità estremizzata (con alterazioni gravitazionali e salti inteplanetari), Super Mario Galaxy rappresentò un primo ritorno alla linearità originaria della saga 2D. I livelli avevano di nuovo una loro fine: mascherata da una stella, e camuffata tra stage leggermente più esplorativi, ma di fatto Super Mario era di un nuovo un'avventura "a percorso". Il concetto fu ulteriormente rafforzato nel seguito, in cui venne del tutto rimossa l'area centrale che, da Super Mario 64 in poi, aveva funto da tessuto connettivo tra i vari livelli. Super Mario Galaxy 2 venne addirittura venduto in bundle con un DVD, con dei filmati esplicativi per mostare che in fondo, nonostante le apparenze, non era tanto più complicato di un platform bidimensionale. Questo perché su Wii ormai c'era un'enorme utenza che aveva acquistato in massa un altro New Super Mario Bros.: esattamente come quello su DS, anche quest'ultimo aveva venduto in maniera incredibile. Basti pensare che i quattro episodi tridimensionali pubblicati all'epoca (tra il 1996 e il 2010), avevano venduto poco più della metà dei due New Super Mario Bros.: e questo senza contare il budget enormemente diverso dedicato alle due serie. Entrambi gli episodi per Wii e DS hanno raggiunto i trenta milioni di unità vendute: nessun Mario tridimensionale, ad oggi (2020) è mai arrivato a venti, solo uno a quindici (Super Mario Odyssey). I creativi Nintendo non si arresero: provarono il tutto per tutto, dando vita a una versione "ideale" di Super Mario Bros. in tre dimensioni: stiamo parlando di Super Mario 3D Land/World, dei platform totalmente lineari, che addirittura riproposero la bandierina a fine percorso. Allo stesso tempo, Iwata impose la creazione di altri capitoli bidimensionali, che furono sviluppati assieme, e uscirono addirittura nello stesso anno (2012) su WiiU e 3DS: riciclarono l'engine di sei anni prima, quello del primo "New" su Nintendo DS, e non ottennero un successo paragonabile ai predecessori, anche perché offrivano una continua, fastidiosa sensazione di déjà vu. In quella generazione, per la prima volta, 3D e 2D vendettero praticamente la stessa quantità di copie: 13 milioni (New) vs 12 (3D Land) su Nintendo 3DS, quasi 6 (3D World) vs poco-più-di-5 (New) su Wii U. A Kyoto avevano raggiunto il loro obbiettivo: Super Mario tridimensionale, per la prima volta, aveva venduto quanto quello bidimensionale. Purtroppo, piuttosto che alzarsi le vendite del primo (che, pur di riuscirci, aveva tradito le sue origini, abbracciando la linearità), si erano abbassate quelle del secondo.