Final Fantasy VII, i commenti dei lettori

In questi giorni, con l'uscita della recensioni del gioco, il remake di Final Fantasy VII ha diviso pesantemente il pubblico, proponendo di fatto due schieramenti trasversali ma contrapposti formati da chi comunque ha trovato delle note positive nel titolo sviluppato da Square Enix, e chi di contro lo ha pesantemente bocciato ritenendolo troppo differente, anche nei contenuti, rispetto all'originale sulla prima PlayStation. E, come spesso accade in questi casi, i fan più intransigenti sono stati molto duri nei giudizi. Vediamo insieme perché.

Un gioco per cerebrolesi

I commenti sotto alla nostra recensione del gioco hanno confermato la divisione esistente tra il pubblico di appassionati, con quelli più negativi concentrati sulle modifiche nella trama, sulla linearità di fondo presente nella progressione dell'avventura, sull'episodicità della stessa e su un battle system per alcuni troppo action. Ma facciamo un passo per volta e iniziamo il nostro viaggio tra i commenti più caldi riservati al gioco targato Square Enix da quello positivo di Windows 95, secondo cui "tutte quelle persone che erano tanto accanite su questo Remake si dovranno ricredere, questo è un momento fantastico per la serie che aveva bisogno di una ripresa dopo i fallimenti di Square negli ultimi anni, HYPE PER IL 10!".

Ma i commenti positivi durano poco. Duro e immediato l'attacco di Alestormer, il quale si stupisce degli apprezzamenti rivolte al titolo: "Leggi questa recensione e, senza soffermarmi sul fattore episodi, a me sembra di capire che sia un remake per cerebrolesi. Magari esagero e, ripeto, giudicherò pad alla mano ma da quello che leggo...linearità, un combat system imbarazzante che non è né carne né pesce (quello va a gusti per carità ma, è la mia opinione), senza contare la divisione in sezioni ed i cambi nella trama (cosa che ho sempre trovato aberrante in in remake). Capisco l'adattare certe scene ma, cambiarne la sostanza no".

Anche il sistema di combattimento, seppur promosso da più parti, e parte della storia non hanno convinto del tutto i nostri lettori. Nel primo caso critiche sono state mosse per esempio da Kaferzot23 che ha sottolineato come "Quel combat system che nella recensione è osannato come divertente e vario, lo trovo confusionario, pesante e per niente divertente. E, peggio, neanche innovativo. Son gusti per carità, ma personalmente preferisco tenermi il ricordo di un gioco che ha segnato la mia giovinezza, questo resta easy nello scaffale per me. Non metto in dubbio che sia un titolo valido, ma lo trovo troppo patinato per i miei gusti e non mi attira proprio...". "Già sapere che l'hanno trasformato in una specie di Tomb Raider 2013 (che ho giocato di recente dopo che l'hanno regalato e l'ho odiato) mi fa capire che questo remake non fa per me," si accoda sul tema Frence, che poi aggiunge: "Avrei gradito molto di più qualcosa di più simile a Ni No Kuni. Peccato".