Assembla che ti Passa #243

Come anticipato tutte le maggiori compagnie tecnologiche sono impegnate a mantenere ogni impegno nonostante l'emergenza COVID-19, ma Samsung sembrerebbe aver subito un colpo d'arresto, proprio a causa della pandemia in corso. L'oggetto dell'incidente è il processo produttivo a 3 nanometri, già passato dalla fase dei prototipi e pronto per finire nella grossa produzione di chip per il 2021. Ma la situazione attuale ha fatto slittare la data al 2020, sembra a causa dell'impossibilità di installare le attrezzature necessarie e mettere in piedi le linee di produzione. Si annulla quindi il vantaggio su TSMC che ha annunciato la produzione a 3 nanometri proprio per il 2022, anche se non è detto che il gigante taiwanese non subisca ritardi. Ma la tecnologia con cui Samsung ha guadagnato il vantaggio iniziale resta molto interessante, con il passaggio dal design FinFET a quello GAAFET che, puntando sul design gates-all-around, riduce la dispersione e aumenta l'affidabilità. Su carta tutto questo dovrebbe garantire un netto aumento della densità e un abbassamento dei consumi del 50%, con tutto quello che ne deriva in termini di margini di incremento prestazionali.

Nel frattempo pare che AMD e Intel siano in grado di rispettare i tempi previsti, anche se per la seconda si parla di un piccolo ritardo sulla commercializzazione delle nuove CPU. La serie in questione è quella Comet Lake, ancora a 14 nanometri ma con frequenze più elevate, che sarà svelata il 30 aprile, presumibilmente con informazioni dettagliate e recensioni sia sui nuovi processori desktop, sia sul relativo chipset della serie 400, a partire dalle schede madri di punta Z490. Per l'effettivo inizio della distribuzione delle CPU invece si parla del 27 maggio, con un paio di settimane di ritardo sulla data emersa in precedenza, con l'effettiva vendita al dettaglio fissata per il 29 dello stesso mese. Manca poco, quindi, all'arrivo del Core i5-10600K, del Core i7-10700K e del Core i9-10900K. Potrebbe invece slittare il lancio del Core i3-10350K, forse rimandato per lasciare la precedenza ai modelli più attesi da giocatori e overclocker. D'altronde parliamo di processori che sfruttando il nuovo Thermal Velocity Boost promettono di spingere le frequenze massime verso nuovi traguardi, come già visto con le controparti mobile della serie Comet Lake. Per il Core i9-10900K, equipaggiato con 10 core e 20 thread, si parla infatti di una frequenza di picco di 5.3GHz, come per il i9-10980HK, ma si parla anche di clock su tutti i core ben più elevati, con frequenze di 4.8GHz i modalità boost e di 4.9GHz, sempre su tutti i core, in modalità Thermal Velocity Boost.

Per quanto riguarda il Core i7-10700K, dotato di 8 core e 16 thread, il clock in boost per tutti i core è di 4.7GHz, il boost single core arriva a 5GHz e in assenza del Thermal Velocity Boost ad assicurare il picco, di 5.1GHz, è il Turbo Boost Max 3.0. Passando al Core i5-10600K, infine, rinunciamo anche al Turbo Boost Max 3.0, con il boost su tutti i core che si ferma a 4.5GHz e quello sul singolo core che arriva a 4.8GHz. Ma parliamo comunque di 200MHz in più del Core i5-9600K, di fronte all'aumento di potenza bruta grazie al ritorno dell'Hyperthreading anche nella fascia media, con 6 core e 12 thread che dovrebbero garantire un aumento sostanziale della potenza bruta, a prescindere dall'incremento della frequenza. Questa però ha un ruolo importante in alcuni giochi, così come lo ha nei consumi. Parliamo infatti di 125W di TPD per l'intera serie di processori, ultimo atto di un'architettura a 14 nanometri spinta a tavoletta per affrontare la concorrenza.

In campo desktop Intel ha deciso di giocare la stessa carta che si è giocata in quello dei laptop da gioco, ma con l'arrivo della prossima generazione di processori AMD le frequenze e l'Hyperthreading potrebbero non bastare. L'architettura Zen 3, ridisegnata dalla base, promette processori capaci di compiere un bel salto in avanti sia in termini di IPC che di frequenze, con la combinazione dei due fattori che dovrebbe garantire un deciso incremento prestazionale di cui avremo probabilmente un assaggio, almeno su carta, nel mese di maggio, con un possibile reveal in sostituzione della presentazione prevista per il rinviato Computex. Ma processori AMD potrebbero comunque essere tra i protagonisti della manifestazione, sempre che non venga cancellata o rinviata ulteriormente. Le ultime indiscrezioni danno infatti per settembre il lancio dei primi processori desktop Ryzen 4000 che saranno ovviamente accompagnati da un'orda di schede madri basate sul chipset X600. Dovrebbe però essere garantita la retrocompatibilità delle CPU con i chipset precedenti, anche se ci auguriamo che nel frattempo il lavoro di ottimizzazione di AMD e dei partner abbia portato a un abbassamento dei prezzi rispetto alla serie X500, equipaggiate di tutto punto, compresa l'interfaccia PCIe 4.0, ma tutt'altro che economiche. Ma non sarà il prezzo a fermare una serie di processori che promette di far crescere ancora una AMD irriconoscibile rispetto a quella di qualche anno fa. A ostacolare i piani di Lisa Su, però, potrebbe essere la stessa Intel. Nonostante il lancio imminente di una serie di CPU consumer, la compagnia potrebbe avere in serbo già per il 2020 il passaggio alle CPU desktop della serie Alder Lake, con l'architettura "big.LITTLE" ripresa di processori Lakefield che dovrebbe portarci una serie di prodotti a 10 nanometri capaci di arrivare a 16 core e 32 thread. La stessa dotazione, non a caso, del Ryzen 9 3950X di AMD.