Drug Dealer Simulator, il provato

In questo nuovo gioco, come è facile intuire dal titolo, si vestono i panni di un pusher di quartiere che con la giusta dose di stupefacenti, di intelligenza e senso per gli affari, potrà scalare le gerarchie criminali per trasformarsi definitivamente in un ricco e temuto lord della droga. Nonostante la demo sia abbastanza lasca, permettendo di giocare per diverse ore, comprende soltanto i primi step di questa carriera, comunque abbastanza per provare in prima persona buona parte delle meccaniche che andranno a formare il gameplay di Drug Dealer Simulator. L'inizio, vi avvertiamo subito, non è dei migliori: il gameplay è soltanto accennato e graficamente, nonostante si noti un certo sforzo produttivo, appare immediatamente chiaro che questo è un gioco assemblato con pochi, pochissimi soldi, e probabilmente con molti, moltissimi asset gratuiti. Fortunatamente per Drug Dealer Simulator, almeno dal punto di vista del gioco giocato, il gameplay migliora esponenzialmente: gradualmente vengono introdotte nuove meccaniche e la difficoltà apparentemente inesistente dei primi smerci acquista una dignitosa profondità.

Vivere e sopravvivere al di fuori dalle strette maglie della legge è quasi sempre garanzia di successo nel mondo dei videogiochi, specialmente in contesti più o meno realistici come quello offerto da GTA per esempio, o con le dovute differenze da questo nuovo Drug Dealer Simulator del quale è appena arrivata una demo giocabile tra gli scaffali virtuali di Steam, pronta per essere spacciat... ehem scaricata sui vostri Pc per offrirvi ore di scalcagnato divertimento.

Dopo una breve introduzione, ci risveglieremo in una vera e propria topaia che presto impareremo a chiamare casa . Il primo appuntamento all'aperto è con il nostro capo che ci spiegherà velocemente le regole del gioco. In Drug Dealer Simulator tutto ruota attorno a un sistema telematico, al quale avremo accesso attraverso un laptop, che ci permetterà di ordinare nuovi stupefacenti come di organizzare gli appuntamenti con i clienti. Le prime consegne sono estremamente lineari, hai tre grammi di erba in tasca e tre grammi di erba ti verranno chiesti, presto però saremo o costretti a fare un passo in più, utilizzando il banco di lavoro nel salone per creare dosi di diversa quantità e, più avanti, per tagliare, essiccare e sbriciolare i diversi componenti di ciascun stupefacente.

Dopo l'erba arrivano le metanfetamine, successivamente droghe sempre più pesanti e di difficile preparazione. Ma ancor prima di mettere le mani sulla roba più pericolosa dovremo cercare di estendere la nostra influenza anche in altri quartieri, e questo è possibile farlo per esempio regalando le prime dosi gratis a nuovi clienti o taggando, quindi utilizzando vernice spray, i muri delle aree sotto il controllo avversario. Non aspettatevi però grandi cose dalla mappa di Drug Dealer Simulator visto che almeno da quel poco che siamo riusciti a provare, più che di diversi quartieri si può parlare di isolati, o blocchi, caratterizzati da una manciata di palazzi e qualche elemento decorativo come lavori in corso, minimarket utili anche per comprare oggetti ed equipaggiamento, piccole piazze e così via.

Alt, perquisizione!

La mappa che potremo richiamare in qualsiasi momento aiuta a trovare tutto ciò che cerchiamo, rendendo però l'esplorazione piuttosto banale. Ma va bene anche così, del resto ci stiamo muovendo attraverso una città che il protagonista non può che conoscere bene. Inoltre, una volta fatto l'ordine per una partita di droga, dovremo capire dove questa è stata nascosta, se per esempio sotto dei mattoni, in un buco nel muro, dentro un cestino dei rifiuti, ma sempre nei pressi dell'indicatore sulla mappa. Se il gioco si limitasse a questo, come sembra fare nella prima ora, diventerebbe ben presto di una noia mortale, ma Drug Dealer Simulator ha diverse sorprese a disposizione.

Intanto il nostro personaggio ha degli attributi ben precisi che, collezionando punti esperienza, potremo aumentare pian piano rendendolo per esempio meno visibile alle forze dell'ordine, più oculato negli affari in modo da avere un ricavo per grammo più alto e cosi via. Ammettiamo che è stato scioccante e allo stesso tempo divertente, una volta acquistata una certa sicurezza con le meccaniche di base, girare in un vicolo con lo zaino pieno di erba spinella e ritrovarsi davanti a tre agenti di polizia pronti a perquisirci fin dentro all'intestino tenue... sì, abbiamo provato a scappare ma dopo due manganellate e una taserata sulla schiena, ci siamo risvegliati con tutto il "tesoro" confiscato (ma niente prigione né multe!). Abbiamo così imparato che bisogna sempre stare molto attenti, cercando di spostarci preferibilmente nell'ombra delle strade meno battute, stando sempre molto attenti a determinati segnali che potrebbero anticipare eventi piuttosto spiacevoli, come clienti che si rifiutano di pagare, assalti da parte di spacciatori avversari e naturalmente blitz delle forte dell'ordine.