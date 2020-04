Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 11/4/2020

Con le offerte Amazon della vigilia di Pasqua abbiamo raccolto alcuni degli sconti più interessanti di questi giorni, aggiungendo al pacchetto l'offerta sui nuovi Huawei P40 che sono ancora troppo freschi di fabbrica per godere di grosse promozioni, ma si fanno perdonare una frazione del prezzo con un pacchetto che include uno speaker Bluetooth.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.