Google Pixel 4: nuova app usa l'intelligenza artificiale per mappare il viso in 3D

Nelle ultime ore Google ha reso disponibile su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL una nuova applicazione estremamente interessante; o meglio, la demo di una nuova applicazione. Potrà essere utilizzata dagli utenti per mappare il proprio viso in 3D.

L'applicazione si chiama uDepth e sfrutta il sensore di profondità dei Google Pixel 4 e 4XL per mostrare una nuvola di punti in tempo reale, che connessi tra loro in una sorta di rete forniscono una ricostruzione in 3D del volto dell'utente dello smartphone android stesso. Per ricreare il viso, uDepth sfrutta l'intelligenza artificiale. E sappiamo quanto Google sia intenzionata a sfruttare a lungo termine intelligenza artificiale e machine learning.

Per ora è possibile utilizzare l'app per il ritocco fotografico in post produzione, modificare gli effetti negli sfondi e nei ritratti, più in generale rivedere e ritoccare le foto in 3D.

Google conferma che nel prossimo periodo è bene non aspettarsi aggiornamenti o supporto per l'applicazione, che non sarà disponibile neppure sul Google Play Store ma solo tramite installazione da fonti terze: difatti l'interfaccia utente è ancora work in progress, come un po' tutte le funzionalità presenti. uDepth potrebbe rimanere un'esclusiva per i Google Pixel 4 e 4XL, oppure essere integrata su altre piattaforme e anche in altri contesti del mondo delle tecnologia - la robotica, solo per citarne uno. Vi terremo aggiornati, ma intanto date una prima occhiata a questa immagine, che illustra le potenzialità dell'app.