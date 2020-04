GameStop: durante l'attacco di Conte a Salvini e Meloni, uno chiede la riapertura

Durante l'attacco di Conte a Salvini e Meloni, un grido disperato si alza e chiede la riapertura di GameStop per poter finalmente ritirare la copia di Final Fantasy 7 Remake.

Nella serata di ieri si è consumata una pagina piuttosto drammatica della nostra recente storia politica. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante un messaggio alla nazione, si è scagliato contro i due principali esponenti dell'opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due, infatti, per il nostro Premier, stanno diffondendo informazioni false su quello che il governo sta facendo in queste settimane per poter concordare con l'Europa degli strumenti economici adeguati all'attuale crisi.

Ne stanno parlando tutti i giornali: vi conviene cercare da altre parti maggiori informazioni in merito, nel caso in cui siate interessati.

Detto questo, mentre Conte annunciava i primi passi verso il ritorno alla normalità, ovvero la riapertura di esercizi commerciali quali cartolerie e librerie, un grido di dolore straziante si è levato dalla chat di Facebook. David Davebundos Trova, infatti, si è fatto portavoce di migliaia di altri videogiocatori e si è rivolto direttamente al presidente:

"Apri i game stop per favore pe!!!! Oggi e uscito final fantasy vii remake!!!!! Ho la deluxe edition li che mi aspetta."

Un messaggio che ha colpito tutti al cuore, con la sua forma sgrammaticata che sottolinea il dramma umano che il nostro amico sta vivendo.

Final Fantasy VII Remake, infatti, è uscito da poche ore e sembra proprio un signor gioco, perlomeno leggendo la nostra recensione di Final Fantasy VII Remake, ed è quindi normale che si voglia avere la propria copia per poter passare questo "ponte" nel miglior modo possibile.

GameStop, però, ci tiene a sottolineare, in attesa che Conte riapra i negozi di videogiochi, come sia possibile convertire le proprie prenotazioni fisiche in prenotazioni online. A questo indirizzo tutti i dettagli.

Il dolore di David, rimarrà, comunque nei nostri cuori. Ti siamo vicini, coraggio, manca poco alla riapertura.