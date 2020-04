Fortnite, dove trovare Ollie Ombre e Spettri a Foresta Frignante e Fattoria Frenetica

Finalmente i giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono sbloccare la versione alternativa per la Skin di Skye, una delle grandi protagonista del Pass Battaglia della Stagione 2. Ma non sarà semplice: bisognerà trovare Ollie degli Spettri e delle Ombre. Vediamo come e dove, in questa rapida guida.

I giocatori che vogliono sbloccare la Skin di Skye degli Spettri dovranno trovare Ollie degli Spettri; viceversa, per avere Skye delle Ombre andrà trovato Ollie delle Ombre. Ollie è l'amico di Skye, un simpatico animaletto rimbalzante, lo stesso che funge anche da berretto e deltaplano nel set di accessori del costume in questione.

Per completare queste sfide, prima di ogni altra cosa dovrete portare a termine tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 8. Ciò premesso, potrete ottenere solo una variante per Skye, scegliendo tra Spettri e Ombre nella schermata di gioco dedicata ai potenziamenti. A questo punto vi recherete in uno soltanto tra due punti specifici della mappa di gioco di Epic Games per portare a termine le relative missioni.

Ollie degli Spettri si trova presso la Fattoria Frenetica: atterrate nel punto mostrato in questo breve e utile video, poi seguite l'animaletto di Skye finché non si ferma. A questo punto interagite con l'oggetto per sbloccare la variante del costume.