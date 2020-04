Fortnite: sfide della Settimana 8 disponibili, l’elenco completo

Le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 sono finalmente disponibili, a disposizione di tutti i giocatori del Battle Royale di Epic Games che abbiano acquistato il Battle Pass della Stagione 2. Vediamo dunque tutto quello che c'è da sapere, i vantaggi previsti e infine l'elenco completo con le missioni in questione.

Le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 fanno pare del set Avventura di Skye: la scorsa settimana Epic Games ha proposto ai giocatori le missioni iniziali, adesso arrivano quelle conclusive. Questo significa che salvo imprevisti potrete presto ottenere la skin bonus di Skye, scegliendone una tra quella degli Spettri e quella delle Ombre; attenzione, perché non sarà possibile cambiare nuovamente il costume.

Il livello di difficoltà delle nuove sfide di Fortnite si mantiene in linea con quello delle settimane precedenti: in particolare ci sono però degli aspetti della questione da tenere presente. Per esempio i luoghi storici, che non sono sempre e necessariamente quelli indicati da un nome sulla mappa di gioco di Epic Games; a differenza dello Squalo e dell'Agenzia, insomma, che invece potrete subito individuare facilmente. Più in generale, per velocizzare il completamento delle sfide avrete poi bisogno di un elicottero, e vi abbiamo già fornito una guida per trovare tutti i Choppa velocemente.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutte le sfide di Fortnite della Settimana 8, restate sulle nostre pagine perché a breve pubblicheremo le prime guide utili.

Cerca dei forzieri nei luoghi storici

Elimina giocatori con mitragliette entro 15 metri

Colpisci 5 punti deboli consecutivi durante la raccolta dei materiali

Vola con un Choppa sotto a ponti d'acciaio viola, rossi e blu

Rinfocola un falò, consuma una mela raccolta e consuma un fungo raccolto

Atterra allo Squalo e visita l'Agenzia nella stessa partita

Metti a segno colpi alla testa con pistola su giocatori o scagnozzi

Cerca la spada di Skye in una pietra in luoghi elevati

Para danni con un Kingsman

Rimbalza sui para-cadute in partite diverse