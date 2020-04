eSerie A TIM: Atalanta, Bologna, Parma e Sassuolo tornano nell'Everybody Plays Home

Lo spettacolo della eSerie A TIM torna in campo stasera con un nuovo quadrangolare di FIFA 20. Atalanta Esports, Bologna FC 1909 Esports, Parma Esports e Sassuolo Esports si sfidano stasera nel nuovo appuntamento dell'iniziativa Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home.

Nel primo quadrangolare su FIFA 20 giocatosi mercoledì 1 aprile, il Team di Inter | Qlash, rappresentato dal numero uno al mondo Diego Campagnani (QLASH_CRAZY) si è aggiudicato la vittoria sconfiggendo in Finale Damian Augustyniak (Damie), player polacco della AS Roma.

I club partecipanti al torneo di oggi saranno rappresentati dai seguenti Pro Players: