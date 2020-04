eSerie A TIM, l'Inter QLASH vince il quadrangolare Everybody Plays Home

Con la Serie A e la eSerie A Tim ferme per l'emergenza Coronavirus, a tenere banco in ambito calcistico è stato il quadrangolare "Everybody Plays Home" organizzato tra Genoa Esports, Fiorentina Esports, AS Roma e Inter QLASH, svoltosi ieri di cui potete trovare la replica sul canale YouTube ufficiale della eSerie A Tim. A vincere ancora una volta è stato Diego "Crazy" Campagnari in rappresentanza dell'Inter QLASH, campione super affermato che dimostra ancora una volta come la sua posizione di numero 1 al mondo sia più che meritata. Vediamo però cosa è accaduto nel torneo.

Il torneo si è aperto con la fase a gironi che ha visto le squadre affrontarsi ognuna in uno scontro con le altre tre. La partita di apertura ha subito mostrato emozioni, con AS Roma e Inter QLASH che si sono scontrate a viso aperto offrendo giocate e spettacolo. 2 a 1 per la Roma alla fine dei 90 minuti virtuali. A ruota i match successivi propongono il 2 a 1 del Genoa sulla Fiorentina, il 2 a 0 della Fiorentina sulla Roma, l'1 a 1 della Fiorentina con l'Inter QLASH, il 2 a 0 della Roma sul Genoa e il 2 a 0 dell'Inter QLASH sulla Fiorentina. Così facendo il girone termina con la Roma in testa al primo posto, l'Inter seconda, terzo il Genoa e ultima la Fiorentina. Seguendo il format dunque, la Roma affronterà la Fiorentina nella prima semifinale a scontro diretto e partita secca e l'Inter QLASH il Genoa nella seconda. Se la Roma liquida la Fiorentina con un sonoro 4 a 1 prendendosi il primo slot disponibile per la finale andata e ritorno, a tenere col fiato sospeso è la seconda semifinale che finisce 5 a 3 ai rigori per i neroazzuri dopo una partita rocambolesca finita 1 a 1 ai tempi regolamentari con un funambolico goal di Neymar allo scadere. Supplementari al cardiopalma, dove ancora il Genoa passa in vantaggio venendo poi recuperata per la seconda volta sullo scadere della partita. La freddeza di Campagnari poi consente all'Inter di consumare una possibile vendetta nei confronti dei giallorossi in finale.

Finali di andata e ritorno tra Roma e Inter QLASH che hanno espresso tutto ciò che può dare una competizione eSport di calcio virtuale con emozioni a non finire tra glorie del passato e recenti campioni grazie alla modalità FUT. Eusebio, Neymar, Saint-Maximin, Ronaldo il Fenomeno si sono dati battaglia sul rettangolo verde virtuale. Finale di andata vinta dalla Roma di Damian Augustyniak (Damie) grazie a un goal di Eusebio che stordisce un Inter ancora forse provata dalle fatiche della semifinale. Ritorno però che dimostra il perché Campagnari sia il numero uno al mondo. Eusebio e Saint-Maximin bruciano qualunque capacità difensiva della Roma che si vede negare le occasioni da una difesa rocciosa e impenetrabile di Campagnari che sfodera ogni abilità in suo possesso per contenere le avanzate avversarie. Quando poi si tratta di attaccare, le avanzate dell'Inter QLASH non sono certo una sinfonia di colpi di fioretto, ma piuttosto una sibilante orchestra di sciabolate per usare una metafora schermistica. 3 a 0 per i neroazzurri, game set and match.

Facendo i complimenti a Genoa, Fiorentina e Roma per l'impegno profuso in questo quadrangolare è chiaro come l'Inter QLASH vista in questo quadrangolare dal sapore nostalgico ci ha mostrato come nella eSerie A TIM, quando si inizierà a fare sul serio, Campagnari e in neroazzurri sono dei seri candidati al titolo. Gli avversari sono avvisati, il numero uno al mondo non è sazio di vittorie.