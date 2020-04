Pokémon GO diventa Pokémon Stay, questo editoriale del New York Times spiega come giocare da casa

Pokémon GO è un titolo mobile che spinge i giocatori ad uscire di casa per andare alla ricerca dei propri mostriciattoli tascabili preferiti, incontrare gli amici, affrontare sfide tutti insieme. In tempi di coronavirus questo ovviamente non è più possibile: in modo scherzoso, ma con le risate amare tipiche della situazione, il New York Times ha ribattezzato il titolo di Niantic Labs Pokémon Stay.

Si tratta di un editoriale redatto da James Poniewozik del New York Times, del quale consigliamo la lettura a tutti coloro che masticano un po' di lingua inglese. A prescindere da questo, tuttavia, si è trattato di un'occasione importante per ricordare ai giocatori di Pokémon GO (ora Pokémon Stay) principalmente due cose: bisogna giocare da casa, e non uscire con il rischio di mettere in pericolo sé stessi e gli altri; giocare a Pokémon GO dalla propria abitazione è possibile, e anche divertente.

Il New York Times ha poi rispiegato per bene tutte le possibilità offerte da Pokémon GO ai suoi giocatori, riviste e corrette a causa della pandemia. Da subito gli sviluppatori di Niantic Labs hanno apportato modifiche strutturali alla propria applicazione, dapprima permettendo di ottenere Pokémon Leggendari anche dalla Lega Lotte GO (e in futuro si potrà partecipare ai Raid di Pokémon GO direttamente da casa), poi anche sospendendo tutti gli eventi nel mondo reale previsti per i prossimi tre mesi, Community Day compreso.

Più recenti i bonus a disposizione di tutti i giocatori di Pokémon GO: le 50 Mega Ball gratis sono ancora lì ad attendervi fino al 6 aprile 2020, idem per le 100 Poké Ball; e lo spawn di tutti i mostriciattoli selvatici è stato direttamente raddoppiato, dunque qualcuno adesso potrebbe anche apparirvi in casa. Non è tutto, perché Niantic Labs continua a monitorare costantemente la situazione, siamo sicuri che nuove iniziative verranno annunciate a breve.