Pokémon GO: 50 Mega Ball gratis, Entei Ombra ed Exeguttor Alola contro il Coronavirus

Ancora incentivi, ancora bonus e ancora consolazioni per tutti i giocatori di Pokémon GO. Gli Allenatori di tutto il mondo nelle ultime settimane sono stati costretti a restare a casa, causa pandemia globale da Coronavirus. Ma gli sviluppatori di Niantic Labs non si sono dimenticati della propria community: ecco dunque arrivare 50 Mega Ball gratis.

Per ottenere le 50 Mega Ball gratis su Pokémon GO, ora disponibili grazie ad una nuova e apprezzabile iniziativa di Niantic Labs, sarà sufficiente recarsi nel negozio di gioco all'interno dell'app, selezionare il pacchetto in questione e poi "pagare" una sola Pokémoneta simbolica. Le Mega Ball sono ora disponibili e lo resteranno fino al prossimo 6 aprile 2020; nei prossimi giorni arriveranno anche altri pacchetti di questo tipo, molto convenienti. In questo modo gli sviluppatori cercano di rendere più facile giocare da casa a Pokémon GO. Il mercato dà loro ragione, comunque: i guadagni dell'app sono alle stelle, in queste settimane.

Ma non è tutto, perché avrete altri due incentivi a giocare da casa nei prossimi giorni. Niantic Labs ha promesso il ritorno su Pokémon GO di Entei Ombra e di Exeguttor Alola: i due mostriciattoli in questione potranno essere ottenuti per tutto il mese di aprile 2020, il primo lottando contro Giovanni del Team GO Rocket, il secondo dalle ricompense speciali settimanali.