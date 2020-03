Artifact, riparte dalla beta 2.0 lo sfortunato gioco di carte di Valve

Riparte dalla beta 2.0 Artifact, lo sfortunato gioco di carte di Valve arenatosi prima del tempo dopo aver completamente fallito gli obiettivi prefissati al lancio.

Si era tornati a parlare di Artifact qualche giorno fa, quando era emersa l'ipotesi di una sua rinascita con una fantomatica versione 2.0. Pochi giorni dopo ecco arrivare un nuovo post sul sito ufficiale nel quale Valve dà ufficialmente il via alla beta. O meglio, ha annunciato che la beta arriverà presto e chiede ai giocatori di iscriversi per scoprire tutte le novità della versione 2.0 di Artifact.

Ecco il messaggio, ricco di ironia come da tradizione:

Questa settimana vogliamo parlare della Beta 2.0 di Artifact, di ciò che includerà e di quando uscirà. Per prima cosa ci siamo concentrati sulle modifiche al gameplay. La modifica più importante è lo zoom indietro, che consente ai giocatori di visualizzare tutte e tre le corsie contemporaneamente. La maggior parte degli effetti funzionano ancora sulle singole corsie, quindi resteranno invariati, ma è meno probabile che un giocatore resti escluso come in precedenza.

Ci siamo anche concentrati sul rendere il gioco più semplice da imparare. Non vendiamo carte, quindi non dovrai affrontare un avversario con un mazzo troppo forte. Abbiamo anche aggiunto una nuova modalità di draft, il Draft Eroe, in cui puoi provare a costruire i mazzi senza stress eccessivo.

La beta consisterà in un nuovo eseguibile e l'accesso sarà consentito agli account individuali. Quando saremo pronti a mandare gli inviti ti spiegheremo il processo.

Ecco la tabella di marcia corrente: