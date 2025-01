Artifact, il gioco morto di Valve, ha visto un'impennata improvvisa di giocatori

Valve è nota per aver creato grandi videogiochi di successo, amati dopo molti anni, ma ha anche fallito di tanto in tanto. Ad esempio, non è stata in grado di creare un buon gioco di carte collezionabili, Artifact , arrivato nel 2018 e poi praticamente abbandonato.

Cosa sappiamo su Artifact e sui picchi di utenti

Il conteggio dei giocatori di Artifact Classic (la versione originale, ora free-to-play, di Artifact) ha subito un'improvvisa impennata il 31 dicembre, passando da un misero 200 giocatori contemporanei a 5.000, prima di raggiungere oltre 12.000 utenti connessi. Artifact è rimasto a circa 11.000 giocatori contemporanei per tutto il 2 gennaio, prima che il suo numero di giocatori scendesse a circa 150 alla mezzanotte del 3 gennaio.

La cosa strana è che qualcosa di quasi identico è accaduto anche all'inizio del mese: il 14 dicembre, il numero di giocatori è schizzato a circa 14.000, è rimasto lì per circa due giorni, per poi precipitare di nuovo nelle centinaia il 17.

La risposta vera e propria è che nessuno sa cosa stia accadendo. La teoria più diffusa nella comunità sembra essere quella che si tratti di bot, anche se il motivo per cui qualcuno dovrebbe addestrare dei bot a giocare ad Artifact non è esattamente chiaro. Una persona ha suggerito che qualcuno stesse addestrando un'IA per giocare "per scherzo", il che è forse una spiegazione più valida. Un'altra persona ha suggerito che i picchi sono dovuti a bot truffaldini che aumentano il tempo di gioco in giochi casuali per far sembrare i loro account Steam legittimi, così da non essere bannati.

Un'altra teoria, indicata da diversi membri del subreddit Artifact, è che il picco di giocatori sia dovuto ai pirati. Poiché alcuni videogiochi richiedono l'autenticazione di Steam, per piratarli i pirati utilizzano l'AppID/SDK di un altro gioco free-to-play per ingannare Steam e fargli credere di avere una copia reale. In questo caso, è stato suggerito che stiano usando Artifact. Detto questo, questa teoria non regge del tutto, a causa del fatto che i picchi e i cali di attività sono estremamente improvvisi e avvengono in momenti molto precisi.

Valve per ora non ha commentato la questione. Perlomeno, il suo nuovo gioco non sta facendo la fine di Artifact. Deadlock è un successo, per il momento.