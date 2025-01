Sonic 3: il film ha portato gli incassi della saga a oltre un miliardo di dollari

Sempre meglio?

Come avrete letto nella nostra recensione di Sonic 3: il film, le trasposizioni cinematografiche dedicate al riccio velocista di casa SEGA sono migliorate di capitolo in capitolo, guadagnando mordente anziché perderlo come spesso accade.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente la rinnovata popolarità del personaggio ha influenzato anche le vendite dei giochi, spingendo la casa giapponese a mettere in cantiere nuovi e ambiziosi progetti che possano trarre vantaggio da questa seconda giovinezza del brand.

Sembra inoltre che la saga cinematografica non sia destinata a concludersi a breve, anzi lo stesso Jim Carrey ha detto che potrebbe tornare in un eventuale Sonic 4: il film, sebbene a una condizione, ovverosia che il progetto risulti davvero interessante ai suoi occhi.