Jim Carrey potrebbe tornare in Sonic 4 il film, ma a una condizione

Nonostante i tentennamenti iniziali, Jim Carrey è tornato a indossare i panni di Dr. Robotnik anche in Sonic the Hedgehog 3, e c'è la possibilità che possa tornare anche in Sonic 4, ma a quanto pare dovrebbe verificarsi una specifica condizione.

Carrey aveva già riferito di volersi ritirare dalla storia alla fine di Sonic 2, a meno che non avesse ricevuto una sceneggiatura "scritta in inchiostro d'oro dagli angeli". Successivamente ha ammesso di aver usato una iperbole un po' eccessiva, sostenendo in definitiva che aveva bisogno di soldi e per quello aveva accettato il ritorno in scena nel ruolo di Robotnik.

Ovviamente, tutte le affermazione di Carrey vanno filtrate sulla base del personaggio in questione, che tende a scherzare frequentemente anche durante le interviste, con una notevole autoironia.