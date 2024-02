Sonic 3 il Film: Jim Carrey torna nel cast, nel ruolo di Robotnik

La sua presenza non era in effetti del tutto scontata: considerando il finale di Sonic 2 , di cui parleremo brevemente qui sotto con elementi che potrebbero dunque costituire spoiler per chi non l'ha ancora visto.

Un cattivo classico

Robotnik nello stile classico

In effetti, il fatto che il corpo non venisse rinvenuto era chiaramente una sorta di cliffhanger verso il terzo capitolo, dove Robotnik sarà nuovamente in azione, presumibilmente riprendendo il suo ruolo di cattivo principale, in attesa di ulteriori informazioni.

Per ora non ci sono molti dettagli su Sonic 3, al di là di una prima immagine che ha svelato la presenza di Shadow the Hedgehog e, più di recente, un nuovo teaser trailer uscito proprio nelle ore scorse, che però si limita a mostrare il loro del film.